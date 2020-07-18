影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

45歲鍾姓男子今天下午2時許駕駛小貨車沿新北市新莊區幸福路往思源路左轉時，疑未禮讓行人，撞上當時正在過馬路，準備前往環狀線幸福站搭乘捷運的35歲謝姓女子與其男友33歲何姓男子，謝女被撞後倒地昏迷，何僅輕傷。

在另一側路邊舉牌的老婦人說，當時她沒有目擊全程，但有看到貨車左轉過去後，聽到很大聲的「碰」一聲，她轉頭走過去，就看到一名男子對貨車司機大喊「你在幹甚麼」，「怎麼可以這樣」，地上還留有一灘血跡，接著救護車就到場將人送醫。

警消獲報到場後，發現謝女頭部出現10公分的撕裂傷，昏迷指數3，將她抬上救護車後，在男友陪同下送醫。經酒測，發現鍾男並無酒駕，初步研判是因鍾未禮讓行人才會釀禍，詳細車禍情形仍待警方釐清。

鍾女與男友何男牽手過馬路準備搭捷運，卻被未禮讓行人的小貨車撞上。記者柯毓庭／翻攝 小貨車擋風玻璃因撞擊出現裂痕。記者柯毓庭／翻攝