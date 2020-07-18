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宜蘭冬山聯誼社遭搶 警方鍥而不捨逮嫌犯

中央社 / 宜蘭縣18日電

宜蘭縣冬山鄉一家聯誼社11日遭人蒙面持槍行搶，歹徒得手約新台幣10萬元後專走田埂小道，企圖躲避追緝。經警方鍥而不捨偵辦，14日逮捕劉姓嫌犯送辦。

宜蘭縣警察局羅東分局今天表示，冬山鄉義成路二段一家聯誼社11日深夜發生持槍強盜案，犯嫌持槍蒙面徒步入內，喝令店內業者交出財物。起初業者以為對方在開玩笑，不予理會。沒想到，搶匪竟搶走店家皮包等財物，得手約10萬元後逃逸，警方獲報後立即成立專案小組偵辦。

警方調查，歹徒在作案前後都專走田埂小道、產業道路，企圖躲避追緝，但經專案小組鍥而不捨追查，終於在14日循線逮捕涉案的劉姓男嫌犯，起獲作案衣褲、槍枝二把及子彈等證物，但贓款疑似已花用殆盡，劉嫌不願交代這些金錢去向。

警方表示，全案經偵訊後，14日已依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。這起案件之後經檢察官聲押，法院裁定准押禁見。

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