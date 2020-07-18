台南青春專案擴大臨檢 東區養生館內查獲半套性交易

台南市警一分局今天凌晨執行暑期青春專案擴大臨檢工作，規畫7處特種營業場所實施臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1300元代價，為男客從事半套性交易服務，現場發現有疑似擦拭精液的衛生紙團，警方依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法將負責人等3人移送法辦。

除此之外，警方在1間KTV、1間電子遊藝場內合計查獲6人違法在室內吸煙，依違反菸害防制法，函送台南市府裁罰。

台南市警第一分局40名警力，配合台南青春專案及聯合稽查，同步在東區轄區內執行7處特種營業場所臨檢工作。