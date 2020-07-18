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台南青春專案擴大臨檢 東區養生館內查獲半套性交易

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市警一分局今天凌晨執行暑期青春專案擴大臨檢工作，規畫7處特種營業場所實施臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1300元代價，為男客從事半套性交易服務，現場發現有疑似擦拭精液的衛生紙團，警方依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法將負責人等3人移送法辦。

除此之外，警方在1間KTV、1間電子遊藝場內合計查獲6人違法在室內吸煙，依違反菸害防制法，函送台南市府裁罰。

台南市警第一分局40名警力，配合台南青春專案及聯合稽查，同步在東區轄區內執行7處特種營業場所臨檢工作。

專案勤務人員執行臨檢時，在1間養生館內的包廂桌上發現有疑似擦拭精液衛生紙團，經員警詢問該包廂內男客，男客表示，以1300元代價由女服務生從事半套性服務交易，衛生紙團則是性交易完成後所遺留。警方將男客、女服務生、負責人3人帶回派出所調查，警詢後，分別依社會秩序維護法及妨害風化罪嫌函送裁罰、偵辦。

台南市警一分局暑期青春專案擴大臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1300元代價，為男客從事半套性交易服務。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局暑期青春專案擴大臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1300元代價，為男客從事半套性交易服務。記者邵心杰／翻攝

衛生紙 臨檢

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