快訊

三浦春馬自宅輕生 警方現場搜獲遺書

清大等4校申請增設醫學系 最快今年10月有結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蛋商送蛋遇火警！「雞蛋哥」從氣窗奮力救出受困5人

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導

屏東縣消防局今上午接獲民眾報案，九如鄉仁愛街民宅發生火警，現場1樓鐵皮平房起火冒煙，鄰居發現報案，剛好在附近早餐店送蛋的蛋商林聖傑看到民宅冒出濃煙，趕緊衝過去，他跑到後門聽到有小朋友哭聲，趕緊爬上牆，從廁所氣窗發現5人受困，先將氣窗的鐵桿拉扯後，奮力將2名小孩與3名婦人救出，場面驚險。

蛋商林聖傑說，一早8點多，剛好早餐店有訂蛋，他送完貨後，發現隔壁濃煙竄出，他跑到後門，好像聽到有小朋友的哭鬧聲，發現5人受困在廁所。

林聖傑說，當時他爬上紅磚圍牆，站在圍牆上，現場只有一個廁所氣窗可以逃生，請民眾幫忙拿鐵棍，他將鐵窗的三個鐵桿奮力扯開，依序將受困3歲男童、1歲女童與3名婦人從氣窗硬拉出來。

「當下沒想那麼多，就是要救人」林聖傑說，他站在紅磚牆上，請受困婦人搭著他的肩膀，他再用他自身力量將婦人硬拉出來「如果再10分鐘，恐怕來不及了」他在救最後一名婦人，已經感受到現場濃煙竄出，煙的溫度「連我都快受不了，很怕火要燒上來」。

林聖傑說，當下真的很緊急，「好在有救出來，聽到有人在裡面的聲音，如果沒有救出來，心裡會難受」，看到5人成功救出後，他休息喘一下後，雖然四肢有擦挫傷，他仍繼續今天的送貨行程。

屏東縣消防局調查，今8點25分接獲民眾報案，發現鐵皮屋平房起火冒煙，8點30分，起火戶來電表示，屋內有三大兩小，受困在屋後方廁所，無法逃出移動到其他安全處所，119消防員線上指導受困民眾，在原地關門避難，塞著門縫避免濃煙進入，也以無線電告知救災人員現場救災情況。

消防人員到場後，5人受困民眾被蛋商林聖傑和幫忙民眾合力救出。受困5人來自兩個家庭，何女與王女帶著各自的孩童，租屋住一起，何女的媽媽近日因工作關係搬來跟何女住。

5人救出後，何女和1歲女兒與何母送到部立屏東醫院，因有嗆傷情況轉診到高雄長庚醫院；王女與3歲兒子送到屏基救治觀察。

據了解，現場疑似聽到客廳有「砰」的聲響，消防人員研判起火疑似電氣因素，不過仍待火調科鑑定確切起火原因。

消防人員提醒，遇到火警時「小火快逃、濃煙關門」，但不要躲在浴室，浴室的塑膠門材質遇到高溫熔化，讓濃煙快速竄入。

林聖傑形容氣窗大小比裝雞蛋籃子小一些。記者劉星君／攝影
林聖傑形容氣窗大小比裝雞蛋籃子小一些。記者劉星君／攝影
林聖傑的手臂也有擦挫傷，但他仍要趕著去送貨。記者劉星君／攝影
林聖傑的手臂也有擦挫傷，但他仍要趕著去送貨。記者劉星君／攝影
消防人員趕抵現場後，屋內冒出濃煙。記者劉星君／翻攝
消防人員趕抵現場後，屋內冒出濃煙。記者劉星君／翻攝
蛋商林聖傑當時站爬上紅磚牆，站在牆上，從廁所氣窗，將受困5人救出。記者劉星君／翻攝
蛋商林聖傑當時站爬上紅磚牆，站在牆上，從廁所氣窗，將受困5人救出。記者劉星君／翻攝
剛好在附近早餐店送蛋的蛋商林聖傑看到民宅冒出濃煙，趕緊衝過去，奮力救出受困的2名小孩與3名婦人，場面驚險。記者劉星君／攝影
剛好在附近早餐店送蛋的蛋商林聖傑看到民宅冒出濃煙，趕緊衝過去，奮力救出受困的2名小孩與3名婦人，場面驚險。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器

新北消防LINE客服 上萬人連線

107年消防特考洩題 10月底重考

約女同學騎單車出遊 男大生祼身硬闖浴室挨告

相關新聞

影／蛋商送蛋遇火警！「雞蛋哥」從氣窗奮力救出受困5人

屏東縣消防局今上午接獲民眾報案，九如鄉仁愛街民宅發生火警，現場1樓鐵皮平房起火冒煙，鄰居發現報案，剛好在附近早餐店送蛋的...

台中梧棲漁港觀光船碼頭驚見女浮屍 嚇壞遊客

台中市梧棲漁港宏興觀光船碼頭今天中午有遊客在海面上發現一具浮屍，遊客嚇得趕緊報案，台中港務消防隊獲報後趕抵現場打撈，10...

台南青春專案擴大臨檢 東區養生館內查獲半套性交易

台南市警一分局今天凌晨執行暑期青春專案擴大臨檢工作，規畫7處特種營業場所實施臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1...

貨車新莊幸福捷運站前撞傷一女 昏迷倒地送醫急救中

35歲謝姓女子今天下午2時許在新北市新莊區環狀線幸福站1號出口因不明原因被貨車撞傷，救護人員趕到後，發現謝女倒地意識不清...

87歲失智翁想跳橋 只因「太熱想游泳」

87歲杜姓老翁日前與看護外出散步，行經台北市文山區的萬壽橋時，突然爬上欄杆想跳橋，巡警接獲民眾報案後趕赴現場，試圖將杜翁...

影／婦人機車被拖板車輾到輪下 虎口逃生畫面驚悚

苗栗縣54歲謝姓婦人16日下午騎機車在銅鑼鄉中興工業區的路口與一輛拖板車停等並行，但她疑似未注意拖板車邱姓駕駛打的右轉燈...

雜貨輪自金門進基隆港 海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹

金門地區日前發生牛結節疹病例確診疫情，行政院農業委員會公告金門生鮮牛肉禁止輸往台灣本島，一艘本國籍雜貨輪昨晚自金門出港，...

台南漁光島戲水傳意外 2泳客溺水1人無呼吸心跳

台南市漁光島沙灘下午1時許傳出溺水意外，有兩名遊客游泳離岸過遠，疑體力不支，載沈載浮 ，經民眾發現通報，台南市消防局救災...

曾吸毒被抓2度進出少觀所 非行少年轉身變廚藝冠軍

國泰人壽連續44年發放國泰客戶子女獎學金，近4年鼓勵獲獎學生自由選擇提撥10%獎學金作公益，今將加碼至100萬元款項捐給...

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

台北市南京東路四段，今天中午12時許，驚傳墜樓意外，30歲許姓女子疑似不慎從12樓高的商辦大樓頂樓墜樓，倒臥在捷運小巨蛋...

影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛

一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲潘姓女子跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾...

影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器

南投市振興巷透天厝今天上午火警，因為民宅密集，南投縣消防局調度南投、鳳鳴、中興等分隊搶救，發現起火點在透天厝4樓，消防人...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

嘉義市警方擴大臨檢、路檢 已查獲通緝犯10名

遭凍結的台南市警局中階警官重新發布 17人異動變14人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。