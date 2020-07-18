影／蛋商送蛋遇火警！「雞蛋哥」從氣窗奮力救出受困5人

屏東縣消防局今上午接獲民眾報案，九如鄉仁愛街民宅發生火警，現場1樓鐵皮平房起火冒煙，鄰居發現報案，剛好在附近早餐店送蛋的蛋商林聖傑看到民宅冒出濃煙，趕緊衝過去，他跑到後門聽到有小朋友哭聲，趕緊爬上牆，從廁所氣窗發現5人受困，先將氣窗的鐵桿拉扯後，奮力將2名小孩與3名婦人救出，場面驚險。

蛋商林聖傑說，一早8點多，剛好早餐店有訂蛋，他送完貨後，發現隔壁濃煙竄出，他跑到後門，好像聽到有小朋友的哭鬧聲，發現5人受困在廁所。

林聖傑說，當時他爬上紅磚圍牆，站在圍牆上，現場只有一個廁所氣窗可以逃生，請民眾幫忙拿鐵棍，他將鐵窗的三個鐵桿奮力扯開，依序將受困3歲男童、1歲女童與3名婦人從氣窗硬拉出來。

「當下沒想那麼多，就是要救人」林聖傑說，他站在紅磚牆上，請受困婦人搭著他的肩膀，他再用他自身力量將婦人硬拉出來「如果再10分鐘，恐怕來不及了」他在救最後一名婦人，已經感受到現場濃煙竄出，煙的溫度「連我都快受不了，很怕火要燒上來」。

林聖傑說，當下真的很緊急，「好在有救出來，聽到有人在裡面的聲音，如果沒有救出來，心裡會難受」，看到5人成功救出後，他休息喘一下後，雖然四肢有擦挫傷，他仍繼續今天的送貨行程。

屏東縣消防局調查，今8點25分接獲民眾報案，發現鐵皮屋平房起火冒煙，8點30分，起火戶來電表示，屋內有三大兩小，受困在屋後方廁所，無法逃出移動到其他安全處所，119消防員線上指導受困民眾，在原地關門避難，塞著門縫避免濃煙進入，也以無線電告知救災人員現場救災情況。

消防人員到場後，5人受困民眾被蛋商林聖傑和幫忙民眾合力救出。受困5人來自兩個家庭，何女與王女帶著各自的孩童，租屋住一起，何女的媽媽近日因工作關係搬來跟何女住。

5人救出後，何女和1歲女兒與何母送到部立屏東醫院，因有嗆傷情況轉診到高雄長庚醫院；王女與3歲兒子送到屏基救治觀察。

據了解，現場疑似聽到客廳有「砰」的聲響，消防人員研判起火疑似電氣因素，不過仍待火調科鑑定確切起火原因。