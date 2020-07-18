87歲失智翁想跳橋 只因「太熱想游泳」

87歲杜姓老翁日前與看護外出散步，行經台北市文山區的萬壽橋時，突然爬上欄杆想跳橋，巡警接獲民眾報案後趕赴現場，試圖將杜翁勸下欄杆，杜卻稱「不要理我」「太熱了我想游泳」；現場員警事後將其帶回派出所，並聯絡杜翁家屬到場領回，才未釀意外。

警方表示，7月5日上午11時許，民眾報案指稱有人在萬壽橋上準備跳橋，正在巡邏的指南派出所警員王穎慧、鄭翔元獲報後趕赴現場，看見看護正在阻止杜翁跳橋，遂立即上前拉住杜翁，並詢問杜為何想跳橋；未料杜翁稱「天氣太熱了，我想游泳」，還要員警不要管他。

2員聽聞後頓時無語，眼看萬壽橋距景美溪面有3層樓高，若不慎墜橋後果不堪設想，便果斷將杜翁先行勸離橋邊欄杆，帶回派出所，並聯絡杜翁家屬到場領回。

杜翁兒子向警方表示，父親患有失智症，平日會由看護陪同出門散步，沒想到此次差點發生意外，幸好有員警及時協助，才未發生意外。