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87歲失智翁想跳橋 只因「太熱想游泳」
87歲杜姓老翁日前與看護外出散步，行經台北市文山區的萬壽橋時，突然爬上欄杆想跳橋，巡警接獲民眾報案後趕赴現場，試圖將杜翁勸下欄杆，杜卻稱「不要理我」「太熱了我想游泳」；現場員警事後將其帶回派出所，並聯絡杜翁家屬到場領回，才未釀意外。
警方表示，7月5日上午11時許，民眾報案指稱有人在萬壽橋上準備跳橋，正在巡邏的指南派出所警員王穎慧、鄭翔元獲報後趕赴現場，看見看護正在阻止杜翁跳橋，遂立即上前拉住杜翁，並詢問杜為何想跳橋；未料杜翁稱「天氣太熱了，我想游泳」，還要員警不要管他。
2員聽聞後頓時無語，眼看萬壽橋距景美溪面有3層樓高，若不慎墜橋後果不堪設想，便果斷將杜翁先行勸離橋邊欄杆，帶回派出所，並聯絡杜翁家屬到場領回。
杜翁兒子向警方表示，父親患有失智症，平日會由看護陪同出門散步，沒想到此次差點發生意外，幸好有員警及時協助，才未發生意外。
警方呼籲，家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，載明聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方也可協助其返家；另家中若有失智失能長者，應多加關懷，避免意外發生。
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