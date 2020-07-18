影／婦人機車被拖板車輾到輪下 虎口逃生畫面驚悚

苗栗縣54歲謝姓婦人16日下午騎機車在銅鑼鄉中興工業區的路口與一輛拖板車停等並行，但她疑似未注意拖板車邱姓駕駛打的右轉燈號，加上拖板車內輪差及視覺死角，機車前行時被右轉的拖板車輾壓到輪下；幸好當時兩車的車速都不快，婦人和機車被輾壓倒地僅受輕傷，幸運地虎口逃生，車禍發生時的驚險影像今天曝光 ，讓人看了捏把冷汗。

這起車禍責任有待釐清，婦人和拖板車駕駛酒測值都是零。

警方說，車禍發生在16日下午4點半左右，婦人騎的機車和拖板車同向在128縣道、中隆一路路口停等紅燈，燈號變為綠燈後，拖板車和右側的機車都往前行駛， 當時拖板車已打右轉燈，但婦人疑似未注意仍往前行，拖板車駕駛因內輪差及視覺死角也未查覺婦人的機車在右側，拖板車右轉時大、小車發生碰撞，婦人的機車被捲入拖板車車頭底部，讓人怵目驚心，幸好雙方車速不快，婦人在發生碰撞不久就起身，但她的臉部、手腳受到擦挫傷，由119救護車送醫。