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新北衛生局女職員告別式 弘道基金會發文追悼

中央社 / 台中18日電

新北市政府衛生局一名女職員3日深夜墜樓，今天在台中市舉辦告別式，弘道老人社會福利基金會發文追悼女職員對長照的付出，「妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」。

新北市衛生局林姓女職員3日深夜墜樓，她生前在臉書（Facebook）貼文披露曾遭某物理治療所前執行長廖男強暴，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」。由於林女住在台中市，今天家屬在台中市崇德殯儀館為林女舉辦告別式。

由於林女曾在弘道老人社會福利基金會服務，基金會也在告別式舉辦這天於官網發表一篇「曾經有個女孩」貼文，文中指出，曾經有個女孩光鮮亮麗到百貨公司當櫃姐，最後決定轉身到居家服務現場，紮起馬尾、褪下華服，從事當時很多人還都不了解的長照，當人家問說她為什麼要從事「把屎把尿」的照顧工作，她總笑說：「因為我喜歡看見長輩的笑容啊！」

文中也表示，面對難纏冷淡的阿嬤，女孩用溫柔及創意方式迎向這個「挑戰」，為阿嬤畫上粉紅色指甲油，在阿嬤的手上閃閃發亮，女孩笑說：「我也沒想到，每次幫阿嬤擦上指甲油，阿嬤就高興一個禮拜，都捨不得擦掉！」

面對年輕生命的隕落，弘道基金會在文中對這名曾經的好夥伴表達不捨指出，在此，想在這邊跟大家分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，「讓我們看見不一樣的長照」。「妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」。

阿嬤 衛生局

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