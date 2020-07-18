雜貨輪自金門進基隆港 海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹

金門地區日前發生牛結節疹病例確診疫情，行政院農業委員會公告金門生鮮牛肉禁止輸往台灣本島，一艘本國籍雜貨輪昨晚自金門出港，今天上午進入基隆港東19號碼頭泊靠，海巡人員帶海巡偵搜犬執行防疫工作，檢查各冰櫃及可能存放牛肉之處，防範牛結節疹入侵。

海巡署北部分署第二岸巡隊表示，本國籍雜貨輪自金門進入基隆港東19號碼頭泊靠後，為保護我國畜牧業經濟命脈，立即啟動防疫作為全面性強化檢查及防疫機制。

這艘雜貨輪是在昨天下午5時許自金門料羅港出發後，今天上午7時進入基隆港東19號碼頭泊靠，第二岸巡隊除增派檢查人力外，亦投入海巡偵搜犬執行防疫檢查工作，並利用專業查艙技巧及犬隻敏銳嗅覺發掘異狀，對各冰櫃及可能存放牛肉之處所加強檢查，同時也對進港貨輪船長實施防疫宣導。