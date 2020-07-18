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雜貨輪自金門進基隆港 海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

金門地區日前發生牛結節疹病例確診疫情，行政院農業委員會公告金門生鮮牛肉禁止輸往台灣本島，一艘本國籍雜貨輪昨晚自金門出港，今天上午進入基隆港東19號碼頭泊靠，海巡人員帶海巡偵搜犬執行防疫工作，檢查各冰櫃及可能存放牛肉之處，防範牛結節疹入侵。

海巡署北部分署第二岸巡隊表示，本國籍雜貨輪自金門進入基隆港東19號碼頭泊靠後，為保護我國畜牧業經濟命脈，立即啟動防疫作為全面性強化檢查及防疫機制。

這艘雜貨輪是在昨天下午5時許自金門料羅港出發後，今天上午7時進入基隆港東19號碼頭泊靠，第二岸巡隊除增派檢查人力外，亦投入海巡偵搜犬執行防疫檢查工作，並利用專業查艙技巧及犬隻敏銳嗅覺發掘異狀，對各冰櫃及可能存放牛肉之處所加強檢查，同時也對進港貨輪船長實施防疫宣導。

第二岸巡隊表示，依據農業委員會的說明，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）傳播非人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，呼籲民眾不要購買或私運未經檢疫核准之牛肉肉品及其相關生鮮製品。

雜貨輪自金門進基隆港，海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹。記者游明煌／翻攝
雜貨輪自金門進基隆港，海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹。記者游明煌／翻攝
雜貨輪自金門進基隆港，海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹。記者游明煌／翻攝
雜貨輪自金門進基隆港，海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹。記者游明煌／翻攝

基隆港 金門 海巡署

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