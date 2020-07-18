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影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲、馬來西亞籍成大潘姓女學生跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷，無法行走。花蓮縣消防局人員趕往救援，因女子無法行走，救難人員先以人力搬運到適合地點，預計將申請空勤總隊出動直升機吊掛救援。

花蓮縣消防局上午9時54分接獲報案，表示三棧溪中美合作處景點，有女子因跳水導致石頭撞擊尾椎，意識清楚，沒有明顯外傷，但尾椎疼痛無法行走，必須人力搬運。

消防局出動17名警義消趕往，上午11時45分接觸到傷者，初步研判沒有生命危險，但因潘女無法行走，已定位將座標回報到空勤總隊，申請吊掛救援。

花蓮包括三棧溪、荖溪、娑婆礑溪都是戲水聖地，每年夏日，不時發生跳水不慎導致的意外。上月端午連假時，花蓮就有一名17歲陳姓少女到秀林鄉水源地戲水，要跳水時不慎滑倒，撞到石面掉下水，造成嘴巴腫起流血，後背部疼痛，消防人員趕到，將她送醫救治。消防局提醒民眾，夏天到水邊戲水消暑，務必選擇安全水域，也要注意天氣狀況，確保身安全。

一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣新城鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲潘姓女子跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷求援。記者王燕華／翻攝
一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣新城鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲潘姓女子跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷求援。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局出動17名警義消，前往三棧溪救援跳水受傷的潘女，預計先搬運到適當地點，再申請直升機吊掛救援。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局出動17名警義消，前往三棧溪救援跳水受傷的潘女，預計先搬運到適當地點，再申請直升機吊掛救援。圖／花蓮縣消防局提供
24歲潘姓女子在三棧溪中美合作景點跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷求援。記者王燕華／翻攝
24歲潘姓女子在三棧溪中美合作景點跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷求援。記者王燕華／翻攝

溯溪 空勤總隊

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