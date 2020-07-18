影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛

一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲、馬來西亞籍成大潘姓女學生跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷，無法行走。花蓮縣消防局人員趕往救援，因女子無法行走，救難人員先以人力搬運到適合地點，預計將申請空勤總隊出動直升機吊掛救援。

花蓮縣消防局上午9時54分接獲報案，表示三棧溪中美合作處景點，有女子因跳水導致石頭撞擊尾椎，意識清楚，沒有明顯外傷，但尾椎疼痛無法行走，必須人力搬運。

消防局出動17名警義消趕往，上午11時45分接觸到傷者，初步研判沒有生命危險，但因潘女無法行走，已定位將座標回報到空勤總隊，申請吊掛救援。