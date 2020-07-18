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影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛
一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲、馬來西亞籍成大潘姓女學生跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾椎受傷，無法行走。花蓮縣消防局人員趕往救援，因女子無法行走，救難人員先以人力搬運到適合地點，預計將申請空勤總隊出動直升機吊掛救援。
花蓮縣消防局上午9時54分接獲報案，表示三棧溪中美合作處景點，有女子因跳水導致石頭撞擊尾椎，意識清楚，沒有明顯外傷，但尾椎疼痛無法行走，必須人力搬運。
消防局出動17名警義消趕往，上午11時45分接觸到傷者，初步研判沒有生命危險，但因潘女無法行走，已定位將座標回報到空勤總隊，申請吊掛救援。
花蓮包括三棧溪、荖溪、娑婆礑溪都是戲水聖地，每年夏日，不時發生跳水不慎導致的意外。上月端午連假時，花蓮就有一名17歲陳姓少女到秀林鄉水源地戲水，要跳水時不慎滑倒，撞到石面掉下水，造成嘴巴腫起流血，後背部疼痛，消防人員趕到，將她送醫救治。消防局提醒民眾，夏天到水邊戲水消暑，務必選擇安全水域，也要注意天氣狀況，確保身安全。
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