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影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器
南投市振興巷透天厝今天上午火警，因為民宅密集，南投縣消防局調度南投、鳳鳴、中興等分隊搶救，發現起火點在透天厝4樓，消防人員分別灌救迅速撲滅火勢，沒有延燒到隔壁民宅，但清理火場時，在4樓發現一具焦屍，火警原因，正由警方和消防局進一步調查。
振興巷是南投市舊社區，弄道狹窄曲折，當地居民擔心影響救災，希望能夠補助裝設住宅火災警報器，增加逃生機會。南投縣防局長林聰吉說，除了弱勢和低收入戶外，針對搶救困難地區民眾也可以申請，會請各分隊再次調查，各分隊也會針對特殊或狹窄巷道進行救災演練，確保消防安全。
南投縣消防局今天上午10點40分接獲報案，南投市振興巷47弄民宅火警，因為火災地點住宅密集，消防局趕緊調派人車搶救，不過，振興巷巷弄狹窄，部分巷道僅容單線通行，居民擔心火勢延燒，但在火場外關心，還好消防車趕到後，發現透天厝4樓已經起火，居民也協助打開地下消防栓接水，將透天厝四樓火勢壓制住，讓居民放下心。
消防人員清理火場時，在頂樓發現一具焦屍。鄰居表示，屋主平時獨居透天厝，家人住在外地，不知道死者是否就是屋主。但是當地巷道狹窄，消防車進出困難，擔心影響救災，希望消防局能補助住宅火災警報器，增加火場逃生時機。
南投縣消防局統計，南投縣共有9萬多戶，要全部安裝住宅火災警報器經費龐大，目前針對獨居老人、低收入戶、身障、狹小巷弄區域住宅等對象優先補助，補助裝設3萬4248戶，安裝率約33％，消防局也加強防火巷道清查和演練，避免因違規或占用，影響消防救災。
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