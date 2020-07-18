快訊

快訊／日本男星三浦春馬輕生 於自宅身亡

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市振興巷透天厝今天上午火警，因為民宅密集，南投縣消防局調度南投、鳳鳴、中興等分隊搶救，發現起火點在透天厝4樓，消防人員分別灌救迅速撲滅火勢，沒有延燒到隔壁民宅，但清理火場時，在4樓發現一具焦屍，火警原因，正由警方和消防局進一步調查。

振興巷是南投市舊社區，弄道狹窄曲折，當地居民擔心影響救災，希望能夠補助裝設住宅火災警報器，增加逃生機會。南投縣防局長林聰吉說，除了弱勢和低收入戶外，針對搶救困難地區民眾也可以申請，會請各分隊再次調查，各分隊也會針對特殊或狹窄巷道進行救災演練，確保消防安全。

南投縣消防局今天上午10點40分接獲報案，南投市振興巷47弄民宅火警，因為火災地點住宅密集，消防局趕緊調派人車搶救，不過，振興巷巷弄狹窄，部分巷道僅容單線通行，居民擔心火勢延燒，但在火場外關心，還好消防車趕到後，發現透天厝4樓已經起火，居民也協助打開地下消防栓接水，將透天厝四樓火勢壓制住，讓居民放下心。

消防人員清理火場時，在頂樓發現一具焦屍。鄰居表示，屋主平時獨居透天厝，家人住在外地，不知道死者是否就是屋主。但是當地巷道狹窄，消防車進出困難，擔心影響救災，希望消防局能補助住宅火災警報器，增加火場逃生時機。

南投縣消防局統計，南投縣共有9萬多戶，要全部安裝住宅火災警報器經費龐大，目前針對獨居老人、低收入戶、身障、狹小巷弄區域住宅等對象優先補助，補助裝設3萬4248戶，安裝率約33％，消防局也加強防火巷道清查和演練，避免因違規或占用，影響消防救災。

南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，消防隊員灌救控制火勢。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，消防隊員灌救控制火勢。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，消防車進出困難。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，消防車進出困難。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，消防隊員清理火場時發現一具焦屍。圖／讀者提供
南投市振興巷民宅火警，消防隊員清理火場時發現一具焦屍。圖／讀者提供
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，居民擔心火勢延燒。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，居民擔心火勢延燒。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，居民協助消防人員打開地下消防栓灌救。記者江良誠／攝影
南投市振興巷民宅火警，當地是老舊社區巷道曲折，居民協助消防人員打開地下消防栓灌救。記者江良誠／攝影

火災 獨居老人

延伸閱讀

影／南投武德殿創意彩繪 小朋友畫大翅膀合影當天使

5萬噸垃圾山堆國道六號旁 遭諷南投新地標

新北消防局LINE智能客服試辦半年 提供救難求生資訊

南投縣垃圾委託高雄市處理 希望新市長能延續承諾

相關新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

台北市南京東路四段，今天中午12時許，驚傳墜樓意外，30歲許姓女子疑似不慎從12樓高的商辦大樓頂樓墜樓，倒臥在捷運小巨蛋...

影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛

一支11人溯溪團今天上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，到中美合作處景點附近戲水，24歲潘姓女子跳水時，不小心撞到石頭，疑似尾...

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

桃園1名婦人照顧失智症先生壓力過大，得服用高劑量安眠藥度日，先生發作時會暴力相向、出言辱罵，甚至剪壞妻子衣物，她情緒崩潰...

新警局長上任向黑幫宣戰 台南警擴大臨檢清查遏阻不法

台南市警局長詹永茂上任後首要警政重點工作，宣示全面掃蕩黑幫、毒品、職業賭場，並就與槍擊案、黑幫生存有關舞廳酒店、暴力討債...

疑被報紙擋住視線 高速公路轎車撞護欄翻覆起火

國道1號南下87K處，今天清晨5時許發生一起自小客車火燒車意外，疑似車輛撞上內側護欄後瞬間翻覆，車上60歲女駕駛當場嚇壞...

影／婦人機車被拖板車輾到輪下 虎口逃生畫面驚悚

苗栗縣54歲謝姓婦人16日下午騎機車在銅鑼鄉中興工業區的路口與一輛拖板車停等並行，但她疑似未注意拖板車邱姓駕駛打的右轉燈...

雜貨輪自金門進基隆港 海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹

金門地區日前發生牛結節疹病例確診疫情，行政院農業委員會公告金門生鮮牛肉禁止輸往台灣本島，一艘本國籍雜貨輪昨晚自金門出港，...

台南漁光島戲水傳意外 2泳客溺水1人無呼吸心跳

台南市漁光島沙灘下午1時許傳出溺水意外，有兩名遊客游泳離岸過遠，疑體力不支，載沈載浮 ，經民眾發現通報，台南市消防局救災...

曾吸毒被抓2度進出少觀所 非行少年轉身變廚藝冠軍

國泰人壽連續44年發放國泰客戶子女獎學金，近4年鼓勵獲獎學生自由選擇提撥10%獎學金作公益，今將加碼至100萬元款項捐給...

影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器

南投市振興巷透天厝今天上午火警，因為民宅密集，南投縣消防局調度南投、鳳鳴、中興等分隊搶救，發現起火點在透天厝4樓，消防人...

常宣導防詐遇詐仍自亂陣腳 資深里長自嘲：險成肥羊

高雄市梓官區中崙里長歐樹發誤信詐騙電話，以為電話那頭真是孫子急匆匆來借錢應急，疼孫心切，馬上到臨櫃匯款10萬元到指定帳戶...

減少青少年暑假犯罪 台南警方今年不打籃球改推電競賽

台南市政府警察局今天在遠東科大舉辦「暑期保護青少年—青春專案：少年英雄電競爭霸賽」，新任警察局長詹永茂主持開幕儀式，35...

熱門新聞

影／太熱中暑昏倒？熊貓外送員中午突倒地失去生命跡象

熊貓外送員突倒地無生命跡象 醫院：已救回仍命危

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。