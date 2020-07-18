常宣導防詐遇詐仍自亂陣腳 資深里長自嘲：險成肥羊

高雄市梓官區中崙里長歐樹發誤信詐騙電話，以為電話那頭真是孫子急匆匆來借錢應急，疼孫心切，馬上到臨櫃匯款10萬元到指定帳戶，沒想到匯款後對方就此斷了音訊，事後跟兒子、孫子求證，才驚覺落入詐騙圈套。幸好歐樹發及時報警圈存，成功攔阻提領，才沒成為詐騙集團肥羊。

經了解，歐樹發15日下午接到電話，對方聲稱是他孫子，由於電話那頭語氣、聲調確實與他孫子十分相像，他也就不疑有他。對方直說急需付支票款項，想借錢10萬元，歐樹發關心則亂，一心急著到梓官農會臨櫃匯款到指定帳戶，沒想到匯款後，再回撥電話、回傳訊息都無回音，心裡直覺「怪怪的」，晚間透過兒子跟孫子求證，發現根本沒有借錢這回事。

歐樹發驚覺遭騙，趕緊求助岡山分局梓官分駐所，警方火速錄製筆錄、受理報案，並立即將相關資料傳真給梓官農會圈存，幸好圈存速度夠快，歐樹發匯出的10萬元全都成功圈存、攔阻提領。

歐樹發保住血汗錢，事後自嘲時常跟警方合作里民防詐宣導，宣導各式詐騙手法以及防範措施，沒想到這回自己卻一個不小心成了遭詐騙集團騙取的肥羊，更痛斥詐騙集團「可惡」，願將自身有驚無險的經驗分享給里民。