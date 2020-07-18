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減少青少年暑假犯罪 台南警方今年不打籃球改推電競賽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市政府警察局今天在遠東科大舉辦「暑期保護青少年—青春專案：少年英雄電競爭霸賽」，新任警察局長詹永茂主持開幕儀式，35隊250名學生參賽。

警方往年「青春專案」多舉辦籃球賽，今年為吸引青少年參加，使用「英雄聯盟」及「傳說對決」這兩種據稱時下最流行的手遊，「要讓喜好電競的同學有良好的交流管道及跨領域學習」；且警方宣導結合流行的遊戲「梗」--「推倒魔王塔」，將要宣導的「毒」、「詐」、「黑幫」等不法犯罪一併擊倒，也為活動揭開序幕。

市警局另在會場舉辦「人力腳踏車發電趣味競賽」，讓在等待比賽的學生舒展、活動筋骨。前3名優勝隊伍可獲得「豐富的大獎」，沒獲獎的隊伍，警方也為為每位選手「準備高級運動毛巾，讓同學們滿載而歸」。

市長黃偉哲今天擠出行程現身會場，不僅令在場同學驚訝，並當場與市長合照，市長也應學生要求，偕同局長等人組隊，與同學們互「尬」，看誰的發電量最多，黃市長隨後也在電競教室外邊，替電競選手加油。

警方表示，市長黃偉哲向來重視青少年多元發展，也肯定警察局舉辦本次活動的用心，所以「行程再忙碌，也要抽空前來為同學加油、打氣」。

黃偉哲表示，遠東是南台灣唯一有電競系與社團學校，期待未來繼續配合推廣。雖然今年學校因受疫情影響，7月15日才開始放暑假，但暑假期間青少年朋友因空閒時間多，如未安排正當休閒活動，容易成群結伴觸犯危險駕車、吸食毒品及參與幫派等不法行為，因此請市府各局處辦理各項特色創新活動，計規劃6大類型2459場有益少年身心健康的活動，希望各位同學度過一個充滿快樂的暑假。

詹永茂表示，雖然今年暑假比往年晚，但警方自7月1日起即在青少年易聚集滋事場所及各治安顧慮場所增加臨檢密度，加強掃蕩，防止青少年深夜遊蕩、出入不當場所等，「淨化及營造少年與兒童優質成長環境，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假」。

台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣，還與永仁國中女籃隊比賽踩腳踏車發電。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣，還與永仁國中女籃隊比賽踩腳踏車發電。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影
台南市警察局今年青春專案改辦電競賽，市長黃偉哲到場加油打氣。記者周宗禎／攝影

警察 黃偉哲 詹永茂

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