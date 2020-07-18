開百萬瑪莎拉蒂載3友人 疑高速變換車道失控自撞車全毀

23歲朱姓男子今天凌晨2時許開著瑪莎拉蒂Levante 系列的車輛載著3名友人行經新北市三重區疏洪東路往五股方向欲返家，卻在途中疑因操作不慎，在三陽路口自撞路邊人行道與變電箱後翻覆並撞上一旁施工工地，2人自行逃出，另兩人則由消防到場後救出，輕傷送往醫院救治，後續交由三重交通分隊處理。

據悉，朱男今天凌晨開著名下的瑪莎拉蒂Levante 載著鍾女（22歲）、林男（19歲）、方女（22歲）三名友人一同自疏洪東路一路向五股方向行駛準備返家，未料途中朱疑因高速行駛又變換車道導致操作不慎，先失控撞上路旁人行道與變電箱後，車輛騰空側翻再撞上一旁施工工地後停下。

車輛車頭全毀，還冒出濃煙並流出汽油，消防獲報趕往現場，灑水降溫避免車輛起火。後排乘客林男、方女僅擦挫傷無大礙，先自行脫困；前方駕駛朱男與鍾女則因頭部撕裂傷、牙齒斷裂，在消防抵達救出後，送往三重醫院。警方到場實施酒測，發現朱無酒駕情勢，後續交由三重交通分隊處理。