中壢老翁欲跳池找太陽眼鏡 稱是朋友從法國送的絕版品

桃園市中壢區有名86歲韓姓老翁，昨天早上準備跳下龍岡圓環的大池尋找太陽眼鏡，警方獲報後至現場時發現老翁已脫去衣服正準備要下水，經過警方一番苦心的勸說，最後老翁終於願意與婦人一同返家。

昨天早上11時多，中壢警分局龍興派出所接到一通婦人心急如焚的電話，稱其先生日前在龍岡圓環的大池掉了一副法國進口的太陽眼鏡，先生相當寶貝這副太陽眼鏡，表示為友人從法國送的絕版品，並心心念念要找到眼鏡，在此時已前往龍岡大池尋找，婦人苦口婆心的勸說卻都無法阻攔老翁，請警方協助前往攔阻。