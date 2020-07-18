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中壢老翁欲跳池找太陽眼鏡 稱是朋友從法國送的絕版品
桃園市中壢區有名86歲韓姓老翁，昨天早上準備跳下龍岡圓環的大池尋找太陽眼鏡，警方獲報後至現場時發現老翁已脫去衣服正準備要下水，經過警方一番苦心的勸說，最後老翁終於願意與婦人一同返家。
昨天早上11時多，中壢警分局龍興派出所接到一通婦人心急如焚的電話，稱其先生日前在龍岡圓環的大池掉了一副法國進口的太陽眼鏡，先生相當寶貝這副太陽眼鏡，表示為友人從法國送的絕版品，並心心念念要找到眼鏡，在此時已前往龍岡大池尋找，婦人苦口婆心的勸說卻都無法阻攔老翁，請警方協助前往攔阻。
警方表示，當時到達現場後四處找尋老翁的蹤跡，在池邊仔細搜索，旋後發現有一名老翁正褪去身上衣物，準備下水尋找眼鏡，便立即上前至池邊先安撫住老翁情緒，再嚴以告知若恣意下水將會處以罰鍰，且池下有許多玻璃碎片，將會導致腳底受傷，老翁在婦人以及警方的柔性勸導之下，明白了警方的用心良苦，遂願意配合返家，警方恐其發生危險，以警車將老翁夫婦載返家。
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