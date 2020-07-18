沒到路口搶著彎 轎車駕駛撞女騎士強辯「我要閃她」
台中市陳姓男子昨天晚間開車行經西區時，疑穿越雙黃線提早左轉，導致吳姓女子騎車直行在對向車道，閃避不及，兩車碰撞後，吳女卡在車底下，警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，吳女身體有多處擦挫傷，無生命危險，陳辯稱，為了閃避女子，才提早轉彎，以為有抓到時間，沒想到還是撞上，全案由交大事故組分析肇因後，若確認有違規，將依法告發。
台中市第一警分局交通分隊小隊長蔡世杰說，根據現場路口監視器初判，陳姓男子提早穿越雙黃線所有，有違反道路標線部分，將依道路交通管理處罰條例第45條第一項第三款，不依規定駛入來車道，處600以上1800元以下罰鍰。
據查，陳姓男子（29歲）昨天晚間9時許，開車行經西區向上路、華美街，陳欲在向上路左轉華美街方向行駛，吳姓女子（27歲）當時行駛在對向車道，沿向上路往忠明南路方向行駛，雙方在路口發生碰撞，吳女全身擦挫傷送醫，雙方都無酒駕情事，全案由交大事故組分析後，若有違規將依法告發。
警方呼籲，依照道路交通安全規則第102條第1項第2款和第7款規定，汽車行駛至交叉路口，轉彎車應讓直行車先行，行經路口時應注意前方狀況，以避免遭撞等憾事發生。（影片受訪者為第一警分局交通分隊小隊長蔡世杰）
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