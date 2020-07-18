照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

桃園1名婦人照顧失智症先生壓力過大，得服用高劑量安眠藥度日，先生發作時會暴力相向、出言辱罵，甚至剪壞妻子衣物，她情緒崩潰拿枕頭悶死先生，還對急救的護理人員說「不用救他，我會去自首」，檢方偵結依殺人罪起訴她，但請法院審酌小孩已痛失父親，不宜再嚴逞母親，請求減刑。

檢警調查，婦人因先生年邁有失智症，無法辨識家人還會暴力相向，她因長期照顧身心俱疲，精神、心理壓力巨大，去年6月4日拿枕頭悶住老公口鼻企圖讓他窒息，結果被護理人員發現制止，並立刻對老翁CPR，緊急送醫搶救1個多禮拜仍宣告不治。

檢方訊時，婦人否認殺人，辯稱沒有用枕頭悶住先生，自己是怕他頭撞到牆壁，所以才多放1顆枕頭在他頭上，不清楚為何最後會在臉上。

婦人小孩證稱，母親因長期照顧爸爸精神壓力大，得服用最高劑量安眠藥、肌肉鬆弛劑幫助入睡，爸爸出現失智後對媽媽很不友善，曾辱罵她討客兄、要求脫光陪睡覺，嚴重時甚至會對家人動粗。

小孩還說，在案發前幾個月，媽媽每天晚上都睡不到2小時，因為爸爸可能隨時醒來要揍她，之前還有拿剪刀剪壞母親的衣服；護理人員也說，當時目擊婦人用枕頭摀住老翁口鼻，在對老翁急救時，婦人還說「不用救他，我會去自首」、「都是我做的」等語。

法醫解剖認定，老翁是因缺氧窒息併發肺炎死亡，研判為他殺，另有相關監視器佐證，檢方認定婦人涉嫌重大依家暴殺人罪嫌起訴她。