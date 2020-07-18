新警局長上任向黑幫宣戰 台南警擴大臨檢清查遏阻不法

台南市警局長詹永茂上任後首要警政重點工作，宣示全面掃蕩黑幫、毒品、職業賭場，並就與槍擊案、黑幫生存有關舞廳酒店、暴力討債、毒品交易、賭博等列為全面打擊目標。適逢學生放暑假的第一個小周末 ，白河分局深夜展開青春專案全面臨檢保護青少年，並遏阻不法。

白河警分局昨天深夜11點起由分局長朱信憲親率偵查隊與各臨檢組警力同步執行，對分局轄區內電子遊戲場、網咖、飲酒處所等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，全面實施擴大臨檢掃蕩，以優勢警力與強勢作為，並貫徹局長警政作為。

白河分局表示，暑假是青少年朋友最期待的一段長假，今年因疫情影響，暑假順延至7月15日才開始，暑假開始的第一個小周末，因疫情已趨緩，相關娛樂活動也逐漸解封，青少年這段期間較為輕鬆自由且沒有課業壓力，卻也是家長們最擔心的時候，擔憂孩子涉足不當場所、打工時被引誘從事犯罪行為、或是外出遊玩的交通、戲水等諸多安全問題。為了確保青少年暑期活動安全，有效降低被害情事之發生。

白河分局在暑假期間將持續針對青少年流連妨害身心健康場所、青少女被利用、誘迫從事性剝削工作、群聚從事飆車、吸毒等有害青少年身心發展之場所，規劃勤務加強各項防制及查緝工作，給青少年朋友過一個安全、快樂的暑期生活。