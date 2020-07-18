台中阿伯9000元三倍券丟了 好心鮮肉警幫他撿回來

由中央發放提振經濟的三倍券在15日發生，未料前天中午就有一名王姓男子在行經北屯區青島路的路旁，拾獲3分三倍券，裝有9000元，內有郵局領據，警方循線找到失主領取三倍券的郵局，查出是陳姓男子所遺失，因此趕緊通知陳到派出所領回，陳感謝王拾「券」不昧。

台中市第六警分局何安所警員陳弘瑋、陳穎琦16日下午1時許值班時，王姓男子（25歲）走進派出所，稱在下班途中在北屯區青島路，拾獲3分三倍券信封袋，袋內各有3000元振興三倍券，總計價值9000元，並附有郵局領據。

警員根據郵局領據的戳章、單號聯繫到北區漢口路郵局，由郵局查出遺失三倍券的陳姓男子（61歲），陳接獲警方通知，遺失的三倍券失而復得，開心的趕至派出所領回，並向警方表示其從郵局領到三倍券後，可能未將隨身攜帶的包包拉鍊拉緊，導致三倍券不慎遺落在青島路上，所幸好心人士拾「券」不昧、熱心員警協助，才能找回三倍券，沒有蒙受損失。。