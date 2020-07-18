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高速公路轎車撞護欄翻覆又起火 女駕駛嚇壞爬出逃生

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號南下87K處，今天清晨5時許發生一起自小客車火燒車意外，疑似車輛撞上內側護欄後瞬間翻覆，車上60歲女駕駛當場嚇壞，急忙從車內爬出逃生，車頭引擎隨即起火燃燒，一度影響高速公路車流通行，警方則還要進一步釐清意外發生原因。

據了解，起火的自小客車是今天清晨5點38分行經國道1號南下過湖口服務區時，正途經下坡彎道往新竹方向，行駛在內側超車道不明原因撞上護欄，隨後整輛車翻覆橫在超車道上，車上只有一名60歲女駕駛。

女駕駛事發後雖嚇壞，但車輛已經不斷冒出白煙，隨後更竄出火勢，嚇得她急忙從車內爬出逃生，消防人員抵達現場時，她意識清楚但驚魂未定，右手臂擦傷被先行送醫，但詳細事故發生原因則還有待警方釐清。

國道火燒車意外，火勢猛烈，警消不得不封閉2車道救援。記者巫鴻瑋／翻攝
國道火燒車意外，火勢猛烈，警消不得不封閉2車道救援。記者巫鴻瑋／翻攝
國道火燒車意外，火勢猛烈，警消不得不封閉2車道救援。記者巫鴻瑋／翻攝
國道火燒車意外，火勢猛烈，警消不得不封閉2車道救援。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 車道 事故

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