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平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人 警通報勞檢處查工安意外

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市政府工務局拆除大隊昨天到平溪拆除一棟鐵皮違建，執行過程中發生磚牆倒塌工安意外，一名外包商林姓工人被壓在磚牆下方受困，緊急被救出，消防人員趕至救援，發現頭部被砸傷，磚牆上滿是鮮血，緊急送醫救治。瑞芳警分局今天表示，目前意識清楚，尚無生命危險，已通知新北市政府勞檢處依規定查處。

新北市消防局昨天下1點多獲報，平溪區靜安路二段有一棟住宅違建，市府工務局拆除大隊正在執行拆除，但因為磚牆倒塌，有人被壓住受困，後來已救出脫困。平溪消防分隊人員到場後發現受傷男子頭破血流，緊急包紮止血，救護車送往醫院救治。

瑞芳警分局今天說明，勤指中心接獲警察局110通報，趕往現場前往查看，經查現場是新北市政府違章建築拆除大隊委外廠商「巨力營造」員工林姓工人（18歲）使用電鑽拆除違章建築牆面時，疑磚牆倒塌，遭上方掉落磚塊擊中右側頭部，造成頭部撕裂傷，經平溪消防分隊現場初步處置後，送往北市萬芳醫院治療，目前意識清楚，尚無生命危險。

警方勘查發現違建外面是鐵皮屋，裡面是磚造圍牆，磚牆東倒西歪，上面有多灘血跡。警方說，已通知新北市政府勞檢處依規定查處這起工安意外。

平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝
平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人，警通報勞檢處查工安意外。記者游明煌／翻攝

平溪 違建

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