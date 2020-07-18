影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業

警政署前副署長劉柏良昨天接任高雄市警察局長便馬不停蹄，除了立即開會瞭解高雄各區治安現狀，今天凌晨更率隊擴大臨檢，其中一處臨檢目標，正是日前門口發生凶殺群架事故的美麗華舞廳，不過，舞廳業者因顧客違反居家檢疫規定，藉口「整修內部大消毒」名義熄燈，宣告暫停營業10天。

7月10日美麗華舞廳凶殺群架事故，令行政院長蘇貞昌提出究責，撤換高雄市警局長，高雄市警局也支援分局警力，幾乎天天臨檢美麗華舞廳，昨天警方還在美麗華，發現1名遠洋漁船船員違反「居家檢疫」 規定趴趴走上舞廳，立即命令這名船員返家。

昨天劉柏良接任高雄市警察局長，今天凌晨即赴高雄市警新興分局，主持擴大臨檢勤教，也將美麗華舞廳列為第一臨檢目標。不過，美麗華舞廳正好藉著有顧客違反檢疫規定，張貼告示暫停營業。

劉柏良今天凌晨主持臨檢勤教時，也對所有特種營業場所業者提出警告，「既然要做業者，就要有自主管理的能力，沒這個能力，就不要吃這行飯」。

劉柏良表示，業者沒自主管理能力，不只對治安帶來紛擾，還讓顧客丟了生命，正因這件治安事故，讓高雄市以往的治安印象受到打擊，也讓民眾感到憂慮，把警方以前付出的努力及成果，毀於一旦，所以才在上任後，強調絕對不能讓這些場所成為治安破口。