影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

警政署前副署長劉柏良昨天接任高雄市警察局長便馬不停蹄，除了立即開會瞭解高雄各區治安現狀，今天凌晨更率隊擴大臨檢，其中一處臨檢目標，正是日前門口發生凶殺群架事故的美麗華舞廳，不過，舞廳業者因顧客違反居家檢疫規定，藉口「整修內部大消毒」名義熄燈，宣告暫停營業10天。

7月10日美麗華舞廳凶殺群架事故，令行政院長蘇貞昌提出究責，撤換高雄市警局長，高雄市警局也支援分局警力，幾乎天天臨檢美麗華舞廳，昨天警方還在美麗華，發現1名遠洋漁船船員違反「居家檢疫」 規定趴趴走上舞廳，立即命令這名船員返家。

昨天劉柏良接任高雄市警察局長，今天凌晨即赴高雄市警新興分局，主持擴大臨檢勤教，也將美麗華舞廳列為第一臨檢目標。不過，美麗華舞廳正好藉著有顧客違反檢疫規定，張貼告示暫停營業。

劉柏良今天凌晨主持臨檢勤教時，也對所有特種營業場所業者提出警告，「既然要做業者，就要有自主管理的能力，沒這個能力，就不要吃這行飯」。

劉柏良表示，業者沒自主管理能力，不只對治安帶來紛擾，還讓顧客丟了生命，正因這件治安事故，讓高雄市以往的治安印象受到打擊，也讓民眾感到憂慮，把警方以前付出的努力及成果，毀於一旦，所以才在上任後，強調絕對不能讓這些場所成為治安破口。

「不能我們弄得人仰馬翻，他卻在賺錢或苦撐。」劉柏良說，如果分局的力道不足，市警局絕對會再支援警力，做分局的後盾，協助分局「強力干涉」，一定要讓業者對市民有個交代。

高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
新任高雄市警局長劉柏良昨率隊臨檢特種場所，強調「不能我們弄得人仰馬翻，他卻在賺錢」。記者林保光／攝影
新任高雄市警局長劉柏良昨率隊臨檢特種場所，強調「不能我們弄得人仰馬翻，他卻在賺錢」。記者林保光／攝影
警方今天凌晨赴美麗華舞廳臨檢，但舞廳已關門貼出告示，藉整修消毒名義暫停營業。記者林保光／攝影
警方今天凌晨赴美麗華舞廳臨檢，但舞廳已關門貼出告示，藉整修消毒名義暫停營業。記者林保光／攝影
高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
高雄市警局長劉柏良上任，今天凌晨率員警臨檢特種場所。記者林保光／攝影
美麗華舞廳貼出告示，以「整修內部大消毒」名義暫停營業。記者林保光／攝影
美麗華舞廳貼出告示，以「整修內部大消毒」名義暫停營業。記者林保光／攝影

臨檢 高雄市 事故

延伸閱讀

逛舞廳還沒戴口罩 居家檢疫男罰百萬

高市警局長遭撤換 新官劉柏良今上任：不允許治安破口

居家檢疫漁工開溜到舞廳 高市府裁罰百萬元

遠洋漁工居家檢疫卻跑到舞廳玩 高市衛生局重罰100萬

相關新聞

美女荷官當噱頭 派出所前開賭2天被抓

廿五歲李姓男子以「美女荷官」吸引賭客，在新北市三重警分局重陽派出所對面的豪宅內，開設德州撲克賭場，沒想到開幕第二天就被查...

太熱？ 外送員突人車倒地 搶救恢復心跳

台中市一名美食外送平台foodpanda曾姓外送員，昨天中午騎車行經台中市西屯區大信街時，突然連人帶車倒地。消防隊員到場...

南市警局長詹永茂 上任後首任向黑幫宣戰

台南市警察局長昨天交接，原局長周幼偉被拔官，由警政署警政委員詹永茂升任，市長黃偉哲主持交接時表示，局長調任沒黨派問題，周...

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業

警政署前副署長劉柏良昨天接任高雄市警察局長便馬不停蹄，除了立即開會瞭解高雄各區治安現狀，今天凌晨更率隊擴大臨檢，其中一處...

嘉義市警方擴大臨檢、路檢 已查獲通緝犯10名

近期南部縣市發生多起槍擊案，引起社會矚目，嘉義市警局昨天晚間針對八大行業擴大臨檢，局長張樹德親自帶班動用103名警力，到...

藍拒讓新局長備詢 黃偉哲：氣出在警察局長身上不公平

台南市前警察局長周幼偉因槍擊案下台，新任警察局長詹永茂昨天走馬上任，台南市議會國民黨團重申「不支持新的人事派令」，痛批行...

白天立院勤務晚上擴大臨檢 北市警局長陳嘉昌慰問基層

因應台南槍案、高雄舞廳命案，台北市中山分局從本月13日起至今每晚擴大臨檢，再加上白天立法院臨時會勤務，台北市警察局長陳嘉...

獨／平溪拆違建磚牆倒塌 拆除大隊員受困救出頭破血流

新北市政府工務局拆除大隊今天下午到平溪拆除一棟鐵皮違建，執行過程中發生磚牆整個倒塌的嚴重情況，一名隊員被壓在磚牆下方受困...

車輛不明原因衝進車廠 服務廠一人受傷

彰化縣員林市一間汽車服務廠，今天下午發生一輛轎車不明原因衝進服務廠大廳意外，黃姓經理閃避不及，遭撞傷送醫，無生命危險，肇...

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

31歲林姓男子日前在台北市忠孝西路天橋上自焚，雖警消獲報後立刻到早撲救、將其送醫，但林經搶救1天仍傷重不治，死者母親知情...

暑假不留白 台南佳里警方帶100名學生遊潟湖到沙洲淨灘

台南市佳里警分局結合大台南警察之友會佳里辦事處及台南市民防大隊佳里中隊今天到七股潟湖舉辦暑假「暑期青春專案─七股潟湖生態...

景美夜市兩惡少強搶車位不成 竟持安全帽暴打外送員

35歲施姓外送員昨晚8時許在台北市景美夜市準備買晚餐，他與2名男子因停車糾紛爆發口角，對方一言不合持安全帽朝他一陣猛敲，...

熱門新聞

在中國製造農機卻標台灣製被判刑 法官：大陸屬我國領土

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

警追贓車誤擊少年爆頭慘死 桃園市府、警局判國賠148萬

高雄警臨檢讓局長下台的舞廳 赫見居家檢疫者在內消費

影／太熱中暑昏倒？熊貓外送員中午突倒地失去生命跡象

高雄計程車酒駕逆向迎頭衝撞貨櫃車 酒測值竟高達0.95

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。