韓粉網貼文指英粉「腦子長綠霉」 檢不起訴認可受公評

去年第15屆總統、副總統選舉期間網路社群也打得激烈，一名支持韓國瑜陣營的賴姓男子，貼文指支持蔡英文陣營的蔡姓女子「妳腦子長綠霉了」，蔡女不滿提起加重誹謗、公然侮辱罪嫌之訴。基隆地檢署今天偵結，認為他是根據蔡女的留言內容，提出自己的感受、評論，屬可受公評之事，處分賴男不起訴。

不起訴處分書指出，在總統選舉前夕，蔡女在韓國瑜臉書粉絲專頁貼文，有「投你的真的還不清醒嗎？拿假新聞來發表真的很不可取，韓國瑜不要再丟臉了」等語。賴男看到貼文回應「妳腦子長綠霉了」。賴男貼文內容引發蔡女不滿報案提告。

警方受理後將賴男依加重誹謗、公然侮辱罪嫌函後基隆地檢署偵辦。檢察官開庭時，賴男表示，看到自己的偶像被汙辱，認為蔡女被綠營洗腦，才留言「妳腦子長綠霉了」。

不起訴處分書表示，賴男看到蔡女貼文後留言，並不是因為毫無緣由謾罵，是根據蔡女的留言內容，提出自己的感受及評論，屬可受公評之事。雖然尖酸刻薄，但並不是杜撰子虛烏有之事，也不是意圖貶損蔡女名譽，與公然侮辱的抽象謾罵及加重誹謗罪的構成要件不符，處分不起訴。