北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

31歲林姓男子日前在台北市忠孝西路天橋上自焚，雖警消獲報後立刻到早撲救、將其送醫，但林經搶救1天仍傷重不治。記者蘇健忠／攝影

31歲林姓男子日前在台北市忠孝西路天橋上自焚，雖警消獲報後立刻到早撲救、將其送醫，但林經搶救1天仍傷重不治，死者母親知情後，因「兒子吸毒不願搭理」拒絕處理後事，後續將交由社會局處理。

家住桃園市的林男，7月14日晚上7時許攜帶裝有汽油的機油罐跑到忠孝西路天橋上，將汽油澆灌全身並引火自焚，他當場變成一團火球，周遭民眾見狀立刻報警處理。

警消獲報後到場撲救，但林男雙手及頭部皆已焦黑，全身有80%灼傷，救護人員將林男送往台大醫院救治，經1日搶救，林男仍於隔日傷重不治。

因林男自焚地點靠近監察院、立法院，當天立院又因監院人事案發生藍綠委員推擠衝突，案發後外界一度懷疑林男自焚動機與人事案有關，但經警方進一步釐清，最終確認林男是因個人因素自焚，與人事案無關。

據悉，林男事前在手機中留下遺書，提到自己經濟壓力過大，「讓我受傷的人，我會詛咒你們」「你們怎麼設計我，我就讓你們活者比死更痛苦」等；警方事後聯繫林男母親，她卻說兒子都在吸毒，不想搭理，並表示拒絕北上協助。

直至林男不治，林母雖曾北上配合警方釐清案情，卻堅持不願處理林男後事；警方表示，林男可能成為有名無主遺體，依程序將交由社會局公告，由葬儀社配合辦理後事。

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