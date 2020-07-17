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暑假不留白 台南佳里警方帶100名學生遊潟湖到沙洲淨灘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里警分局結合大台南警察之友會佳里辦事處及台南市民防大隊佳里中隊今天到七股潟湖舉辦暑假「暑期青春專案─七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，帶領佳里區、西港區、七股區等地區100名國、高中青少年共襄盛舉。

今天比賽以5人為1組，取前3名為優勝，參賽者報到後前往龍山里海寮碼頭搭乘「龍海號」觀光遊艇，熱情船長兼導覽員林明德沿途介紹七股潟湖漁業及紅樹林濕地生態。終點登上「網子寮汕」無人島開始淨灘比賽。

各組以師長、家長帶領學生5人為一組，佳里分局提供防塵防風護目鏡、手套、大型垃圾袋，淨灘時間30分鐘，雖然期間下起了陣雨，仍然澆不熄大家的熱情。淨灘成果經分局工作人員當場驗收及秤重，共檢拾汙染海灘非自然物品總重量達330公斤。

今天共有高中、國中等19隊參與淨灘活動，淨灘成績依淨灘總重量取1至3名，比賽結果第一名北門高中「昀姍想吃蚵」隊、第二名黎明高中「淨灘尖兵」隊、第三名港明高中「小魔女 DO RE ME」， 由分局長斯儀仙頒發紀念獎牌及精美安全帽，結合宣導交通安全之重要性。淨灘結束再搭艇返回海寮碼頭DIY享用現烤鮮蚵及美味海鮮粥大快朵頤。

台南市長黃偉哲太太劉育菁到場鼓勵學生，透過培養環保觀念，激發青少年潛能，鍛鍊強健體魄；會場也宣導青少年反毒品、反援交、反危駕、拒菸、反打工詐騙、預防犯罪、加強交通及婦幼安全與為民服務措施等宣導，培養青少年守法、團體合作互助精神，強化法治觀念及愛護地球水資源

台南市佳里警分局頒將給淨灘比賽前三名學生團隊。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局頒將給淨灘比賽前三名學生團隊。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局舉辦青春專案，帶領100名學生到潟湖沙洲淨灘。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局舉辦青春專案，帶領100名學生到潟湖沙洲淨灘。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局舉辦青春專案，帶領100名學生到潟湖沙洲淨灘。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局舉辦青春專案，帶領100名學生到潟湖沙洲淨灘。圖／佳里警方提供
台南市長黃偉哲太太劉育菁到場鼓勵青少年學生。圖／佳里警方提供
台南市長黃偉哲太太劉育菁到場鼓勵青少年學生。圖／佳里警方提供

淨灘 碼頭 濕地

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