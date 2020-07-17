新北衛生局女職員墜樓案 18日辦告別式

新北市政府衛生局1名女職員3日深夜墜樓，家屬將於18日辦告別式。家屬今天透過友人表示，檢方已承諾全力偵辦，一切相信司法。

新北市衛生局1名林姓女職員3日深夜墜樓，她生前在臉書（Facebook）貼文披露曾遭某物理治療所前執行長廖男強暴，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」。

林女告別式明天舉行，衛生局今天表示，林女負責照顧營養計畫、家庭照顧者創新服務計畫，她是永遠笑瞇瞇的樂觀陽光女孩，肯定其工作表現，明天許多同事都將前往送林女最後一程。

官員說，林女生前籌劃的新北市板橋銀光食堂近日已試營運，讓資深家庭照顧者在據點分享經驗與照顧技巧，但林女卻等不到所努力付出的成果。

警方今天表示，除廖男夫婦的約談筆錄，並彙整林女通訊資料與調查事證、分析、解譯。告別式後，將於下週將所有內容移交檢方偵辦。

林女生前在臉書留下，「願用這條命，讓真相浮出檯面」，但家屬低調希望在安全無虞下完成後事。林女的母親今天透過友人指出，「檢方有承諾會盡全力偵辦，我們相信司法」。

日前遭中國醫藥大學物理治療學系追回傑出系友頭銜的廖男，曾發布聲明，否認利用職權、上下部屬關係性侵，他坦承與林女交往將近2年，但彼此是你情我願，絕無性侵或妨害自由。

新北地檢署表示，林女手機正由司法警察解讀整理，調查證據所得的相關資料不會公開。

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