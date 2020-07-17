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景美夜市兩惡少強搶車位不成 竟持安全帽暴打外送員
35歲施姓外送員昨晚8時許在台北市景美夜市準備買晚餐，他與2名男子因停車糾紛爆發口角，對方一言不合持安全帽朝他一陣猛敲，致其頭、手受傷，施男友人事後上網發文尋找施暴者，事件因此曝光。警方獲報後，目前正積極追緝中。
施男友人昨晚在臉書社團「木柵社團」中貼文，提及施男是外送平台foodpamda送餐員，昨晚8點半至8點40分之間，正準備在景美夜市買晚餐，卻被青少年用安全帽砸頭，希望看到事發經過的人私訊聯絡。
警方獲報後介入調查，發現2名男子對施男施暴後，皆未戴安全帽、乘同一輛機車離開景美夜市，沿景興路朝木柵方向一路蛇行疾駛逃逸。
施男向警方表示，事發當時他將機車停妥，對方卻要他「讓出車位」，他出言拒絕，對方卻認為他在找麻煩，憤而出手攻擊；事後到醫院驗傷，施男手指挫傷、頭部也受擦傷。
警方表示，被害人目前仍在家休養，將擇時提告，目前已掌握施暴2人所乘機車的車籍資料，正以車追人當中。
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