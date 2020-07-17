機具夾藏四級毒品快遞來台 桃檢起訴集團5成員

桃園地檢署統合台北關、航警局及桃園市調處等單位，破獲走私麻黃鹼及氯假麻黃鹼等四級毒品共120公斤，逮捕5名成員，依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例和刑法等提起公訴。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，4月24日接獲航空警察局、法務部調查局桃園市調查處及財政部關務署台北關提報情資，指稱有運毒集團將第四級毒品麻黃鹼，夾藏在熱收縮膜包裝機內，以快遞寄送方式，自大陸地區非法運輸第四級毒品。

檢方表示，地檢署立即指派檢察官林奕瑋指揮偵辦，更從4月24日起至4月29日止，在桃園機場遠雄快遞貨物進口專區，陸續查獲24個包裹內熱收縮包膜機，都夾藏第四級毒品麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼，共計120公斤。

檢方表示，檢警調隨後更以貨追人並向上溯源，陸續將31歲王姓男子、29歲廖姓男子、34歲葉姓男子、31歲黃姓男子及31歲李姓男子等5人逮捕到案，並經法院裁准羈押禁見。

檢方指出，這個運輸毒品集團利用不同收件人名義，多次報運「大型機具」空運進口，走私大量毒品先驅原料，而王男等5人認為運輸毒品可獲取暴利，在負責收取夾藏毒品包裹後，再依寄件人指示將包裹送往指定地點。

檢方表示，全案經檢察官偵查終結，認為王男等5人涉嫌違反毒品危害防制條例的運輸第四級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口及刑法偽造文書等罪嫌，依法提起公訴，檢察官也會持續溯源追查。