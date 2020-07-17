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熊貓外送員突倒地無生命跡象 醫院：已救回仍命危

聯合報 / 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

台中市熊貓外送曾姓男子今天中午12時許，行經台中市西屯區大信街時，突然倒地，無生命跡象送醫，警方調查曾並未與人發生車禍，倒地原因有待後續調查。林新醫院表示，曾經2個多小時搶救後，恢復呼吸、心跳，但仍有生命危險。

林新醫院表示，該名就醫的熊貓外送員，經過院方2個小時的急救，目前已恢復呼吸心跳但仍有生命危險，已送加護病房觀察治療，詳細的病因有待後續檢驗釐清。

據查，擔任熊貓外送員的曾姓男子（24歲）今天中午12時許，騎車行經西屯區大信街時，突然將機車停靠在路旁，但過不到5秒時間，曾就突然倒地，倒臥在附近民宅擺放在道路的花圃內，民眾行經該處發現後，趕緊通報台中市消防局派員到場協助。

台中市消防局獲報後，派出黎明消防分隊前往，警、消到場時，曾倒在花圃內，身體有擦挫傷，已無生命跡象，緊急送往林新醫院急救，詳細的案發原因有待後續調查，台中市消防局也同步通報勞工局及警察局，查明案發原因。

台中市第六警分局何安所表示，同仁據報到場後，倒地男子已送醫，經調閱監視器後，曾並未與人發生交通事故，是否有其他原因而倒地，有待後續調查釐清。

台中市曾姓外送員今天中午行經西屯區大信街時，突然倒地無生命跡象，經醫院搶救後，恢復呼吸、心跳，轉加護病房。圖／讀者提供
台中市曾姓外送員今天中午行經西屯區大信街時，突然倒地無生命跡象，經醫院搶救後，恢復呼吸、心跳，轉加護病房。圖／讀者提供

台中市 外送員

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