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影／太熱中暑昏倒？熊貓外送員中午突倒地失去生命跡象
台中市熊貓外送曾姓男子今天中午12時許，行經台中市西屯區大信街時，突然倒地，警方獲報到場，調查是否是車禍肇事逃逸案件，曾在消防隊員到場時，曾身體有擦傷，但已無生命跡象，經調閱監視器後發現，曾行經至案發地點時，不到5秒就突然倒地，期間並沒有與人發生碰撞，曾是否因為身體痼疾，或有其他原因突然倒地，有待後續調查釐清。
據查，擔任熊貓外送員的曾姓男子（24歲）今天中午12時許，騎車行經西屯區大信街時，突然將機車停靠在路旁，但過不到5秒時間，曾就突然倒地，倒臥在附近民宅擺放在道路的花圃內，民眾行經該處發現後，趕緊通報台中市消防局派員到場協助。
台中市消防局獲報後，派出黎明消防分隊前往，警、消到場時，曾倒在花圃內，身體有擦挫傷，已無生命跡象，緊急送往林新醫院急救，詳細的案發原因有待後續調查，台中市消防局也同步通報勞工局及警察局，查明案發原因。
台中市第六警分局何安所表示，同仁據報到場後，倒地男子已送醫，經調閱監視器後，曾並未與人發生交通事故，是否有其他原因而倒地，有待後續調查釐清。
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