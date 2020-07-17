三峽溪中竟有老翁漂流！賞魚跌倒落溪 警消合力拉起救援

新北市三峽詩朗橋附近，有民眾有微弱求救聲，靠近一看，竟有一名男性漂流在溪流中。圖／五寮派出所提供 新北市三峽警分局五寮派出所日前接到民眾報案，稱聽見詩朗橋附近有微弱求救聲，靠近一看，竟有一名男性漂流在溪流中，警方獲報後立即趕往現場，該名老翁雙腳疑似不慎落水受傷而無法動彈，因泡水逾1個小時，意識模糊、無法正常言語。警消一邊向老翁喊話，一邊合力將老翁用擔架救起，幸無生命危險。

五寮派出所表示，現場處理員警深怕老翁失去意識，一直向該名老翁喊話，盡量保持老翁清醒及安撫他緊張情緒，最後警消合力將吳姓老翁救起送上擔架，立即送往亞東醫院治療，經診斷為腳骨折、腰受傷，無生命危險。

警方後來在現場附近，搜尋到老翁遺留的機車，查出其戶籍地，並通知家屬前往醫院，家屬稱老翁獨自騎車到橋下賞魚，不慎跌倒後落溪，對警方成功救護深表感謝。