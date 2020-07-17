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兒子練球、老爸大打出手 男持球棒攻擊遭送辦

中央社 / 台南17日電

台南市林姓男子的兒子和劉姓男子的兒子在國小棒球場練球，雙方疑因自己兒子的球技在球場大打出手，事後林男要求和解被拒，竟持球棒打斷劉男手臂，立刻遭旁人壓制，警方訊後送辦。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，警方13日獲報，家住北區的林男，騎著機車到安南區劉家，當時劉男和親友就在家門前，林男一下車，就拿起球棒往劉男身上招呼，劉男手臂隨即骨折。

劉男雖受傷，仍和眾親友徒手反抗，林男又揮擊數下，遭眾人壓制後報警處理，警方訊後，依傷害罪嫌移送林男。

警方調查，林男兒子和劉男兒子在安南區一所國小的棒球場練球，兩人疑因自己的兒子球技在球場大打出手，林男事後想和解遭拒，憤而持球棒攻擊對方。

不過，林男不滿警方未追究劉男等人攻擊他的刑責；警方表示，監視器拍下劉男等人是自我防衛，若林男不服，可檢具驗傷單提告，或出席台南地檢署偵查庭時請檢察官追查。

傷害罪

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