影／打卡熱點潮境公園1米半眼鏡蛇亂竄 疑宗教團體放生

基隆潮境公園綠地廣闊，加上緊臨無敵海景，成為近年旅遊打卡熱點，但昨天有民眾拍到1米半的眼鏡蛇在草地、座椅區亂竄，認為此處常有小朋友玩耍，提醒大家要多注意毒蛇出沒，議員呂美玲表示，當地居民指以前很少眼鏡蛇，近來增加不少，疑宗教團體不當放生。海科館指出，目前發現的都還滿大尾的，不排除是放生的，請民眾多注意。

潮境公園有很多鳥友放飛訓練鸚鵡、老鷹，陳姓鳥友昨天拍到有1條眼鏡蛇在草地、座椅區亂竄，他把毒蛇出沒影片貼網引起不少民眾議論，很多網友留言指潮境很多小朋友會在草地上玩耍，實在嚇人也危險，應該要多注意防範。

陳男表示，他是在昨天目擊眼鏡蛇出沒亂竄，他沿途跟著拍攝，他說，這尾眼鏡蛇看起來有1米半，不久前，還有其他鳥友一次看到2條，都很大尾，懷疑是有人亂放生的，提醒民眾多注意，不要被毒蛇咬了。

市議員呂美玲指出，長潭里當地居民有人飼養的雞都被眼鏡蛇咬死，還有人也抓過，居民說，眼鏡蛇是有宗教團體來放生，還已繁殖下一代了，現在到潮境人很多，呼籲宗教團體不要再亂放生，要放蛇應去沒人的深山，這裡觀光地區並不適合，對民眾造成安全危害，也請市府正視及多加防範這種亂放生蛇類行為。

海科館產學發展組主任陳麗淑說，如果是當地生長的應大小尾都會發現，但目前在潮境公園被發現的多是比較大尾的，不排除有人放生的可能性，懷疑可能是放生，但還沒有親眼見到，還要進一步了解。

陳麗淑呼籲宗教團體不要任意放生非屬當地物種，恐影響生態，另外，也提醒民眾在草地上活動多注意，但不要有主動攻擊、驚騷蛇類的行為，不需太過恐慌。（影片由陳姓男子提供）