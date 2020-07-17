北市民權大橋下火警 存放鋰電池貨櫃狂燒1小時

台北市民權大橋下的貨櫃起火燃燒，消防隊趕到射水灌救。記者李奕昕／翻攝 台北市內湖區民權大橋下的貨櫃起火燃燒，今天上午9點多，消防隊獲報趕到，發現貨櫃內存放鋰電池，導致持續燃燒，目前仍在射水灌救，已控制火勢，確認無人受困。

【中央社／台北17日電】

台北市民權東路六段附近巷弄今天上午發生火警，警消到場發現，高架橋下的一處貨櫃燃燒，動用器具滅火，貨櫃內疑存放鋰電池，無人傷，火勢已控制，詳細起火原因待釐清。

北市警消上午9時許獲報，民權東路六段附近巷弄發生火警，立即派大批人車趕赴現場，到場發現，放在高架橋下的貨櫃起火燃燒，所幸未造成人員傷亡，初步了解，貨櫃內疑似存放鋰電池。火勢在上午10時許獲得控制，詳細起火原因有待調查釐清。