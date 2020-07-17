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三貂嶺步道登山熱到爆！男中暑體溫39度 警消救下山
最近天氣炎熱，溫度不斷飆高，基隆市一名58歲的邱姓男子與友人昨天相約至瑞芳三貂嶺步道登山，因高熱造成中暑，報警求助，消防人員到場量測，體溫升高達39度，注射生理食鹽水並噴水降溫，警消協助下山並將邱男送醫治療，並無大礙。
瑞芳警分局及瑞芳消防分隊6名警、消人員獲報後，不敢大意，連忙上山搶救。當警、消人員找到邱男時，經過初步檢視，邱男因中暑而有脫水、體溫升高達39度等徵狀，給予注射生理食鹽水並灑水降溫等緊急措施。所幸在經過短暫休息後，邱男已回復一點體力，警、消協助下山並將邱男送醫治療。
瑞芳警分局表示，近期天氣炎熱，很容易中暑，民眾外出務必記得隨時補充水分。警方提醒民眾如有身體不適情形，應至陰涼處休息，若身體狀況持續沒有改善，應立即通報警、消前往協助，以避免危險。
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