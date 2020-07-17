影／悲劇！貨車文武腳沒收好 刷一排轎車要慘賠了

台中市曹姓貨車司機13日開車行經西屯區龍洋巷的防汛道路時，疑因未固定俗稱「文武伸縮腳」的平衡鐵架，導致鐵架外移後，連續破壞路旁4輛轎車，曹發現碰撞後趕緊停車，但已造成多輛轎車遭刮傷，曹也連忙下車賠不是，影片被放上臉書社團「黑色豪門企業」後，引發熱議。台中市第六警分局表示，涉案駕駛無酒駕，是否有交通違規及肇因，有待交大事故組分析研判。

據查，曹姓男子（28歲）13日上午9時許，駕駛貨車行經西屯區龍洋巷一處防汛道路時，疑未固定貨車的平衡鐵架，導致鐵架外移，連續破壞停放在路旁的一整排轎車，警方獲報到場時，清查有4輛車輛遭到曹貨車的鐵架破壞，經查曹無酒精濃度，全案由交大事故組分析肇事原因後，由涉案當事人協調後續賠償事宜。

台中市第六警分局交通分隊表示，貨車平衡鐵架外移是否有違反道交條例，將後續認定釐清，若確認貨車違規事證明確，將依法告發。