聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東單身熟女郵局領三倍券後 險匯45萬給「戰地醫生」
台東50歲單身張姓婦人透過網路結識佯稱無國界「戰地醫生」，並要求張婦匯款15000美金後，就能來台相聚，張婦不疑有他，日前到郵局領完3千三倍券後，旋即到銀行準備轉匯，行員察覺有異，通報員警。幸經苦勸，張婦才恍然大悟，成功阻止一場詐騙。
保七總隊表示，詐騙集團盜用網路照片，偽裝成聯合國派駐中東的華裔無國界醫生，自稱是一位非常有愛心的戰地醫生，藉以吸引張婦人，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得信任後，騙稱厭倦了戰爭的生活，要申請退休離開這個聯合國無國界醫生組織。
詐騙集團盜還分飾2角，一邊假扮醫生，一邊假扮聯合國退休部人員，拜託張婦先匯款15000美金（約台幣45萬元）幫忙，只要張婦把款項匯給聯合國，就可以順利通過申請退休，並來台灣和她相聚，到時候就會把錢還給她。
張婦不疑有他，並傳訊息和醫生表示，請不要再催她了，她今天就會去匯款。但今天7月15日是台灣發放振興券的第一天，她先去郵局排隊領個振興券，之後就會馬上到台灣銀行台東分行，把1萬5000元美金匯過去。
員警和銀行行員見張婦要匯錢，從旁不斷勸說，疫情管制期間，外國人根本就不可能「包機」來台灣，這都是詐騙技倆，千萬別上當，張婦才恍然大悟這是一場假醫生的網路交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀人員的即時攔阻，守住辛苦錢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言