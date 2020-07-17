高雄計程車酒駕逆向迎頭衝撞貨櫃車 酒測值竟高達0.95

高雄市前鎮區連接高速公路的大貨車專用道高架橋，今天凌晨發生車禍，康姓男子開計程車逆向衝向對向車道，與古姓男子駕駛的聯結貨櫃車迎頭撞上，2車車頭受損，康一度受困車內，經古姓男子協助脫困，僅受擦挫傷。康對警方稱熬夜開車太累才逆向，但員警聞到酒味，酒測後發現他喝得「很醉」。

據了解，今天凌晨5點25分，計程車司機康姓男子（36歲）在大貨車專用道快速道路轉彎處南下車道過彎，衝向對向車道，與當時行駛在北上車道的聯結貨櫃車對撞。聯結車司機古姓男子（63歲）下車，發現康姓男子受困車內，報警後，擔心計程車起火，還趕緊協助康姓男子脫困，直到警消到場，康已無大礙，表示不願就醫。

古姓司機說，因車禍地點正好是道路轉彎處，發現計程車逆向衝來，如果他急著讓道，很可能貨櫃會翻覆，他只好選擇不讓道與計程車對撞。