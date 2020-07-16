雲林大埤平房深夜傳火警 1男性成焦屍
雲林縣大埤鄉北鎮村一處平房16日晚間傳出火警，雲林縣消防局於9點多接獲報案後出動第一大隊及大埤、土庫、元長、公園等4分隊前往救災，警消人員到場見火勢猛烈，隨即佈設水線全力灌救，火勢約在40多分鐘後獲控制，警消進入火場進行人員搜救，約20分鐘後發現屋內有一名男性不幸死亡。
消防局於晚間09點13分獲報，趕往大埤鄉北鎮村一處平房救災，共派出救災（護）車10輛，20名消防人員前往馳援，由第一大隊副大隊長張哲彬於現場指揮搶救，警消人員到場時，見平房全面燃燒，不斷竄出火舌及濃煙，佈設水線搶救，火勢約在09點55分控制，消防人員隨後進入屋內搜救。
據了解，該戶僅一名男性屋主獨居，事發當時街坊鄰居都沒人見他跑出來，不確定是否有人在家，隨後警消人員10點18分於火場右側房內尋獲該名男性，但已明顯死亡。
經查確認死者為61歲李姓男屋主，詳細起火原因有待火調人員進行後續調查。
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