雲林大埤平房深夜傳火警 1男性成焦屍

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣大埤鄉北鎮村一處平房16日晚間傳出火警，雲林縣消防局於9點多接獲報案後出動第一大隊及大埤、土庫、元長、公園等4分隊前往救災，警消人員到場見火勢猛烈，隨即佈設水線全力灌救，火勢約在40多分鐘後獲控制，警消進入火場進行人員搜救，約20分鐘後發現屋內有一名男性不幸死亡。

消防局於晚間09點13分獲報，趕往大埤鄉北鎮村一處平房救災，共派出救災（護）車10輛，20名消防人員前往馳援，由第一大隊副大隊長張哲彬於現場指揮搶救，警消人員到場時，見平房全面燃燒，不斷竄出火舌及濃煙，佈設水線搶救，火勢約在09點55分控制，消防人員隨後進入屋內搜救。

據了解，該戶僅一名男性屋主獨居，事發當時街坊鄰居都沒人見他跑出來，不確定是否有人在家，隨後警消人員10點18分於火場右側房內尋獲該名男性，但已明顯死亡。

經查確認死者為61歲李姓男屋主，詳細起火原因有待火調人員進行後續調查。

消防人員於晚間09點13分獲報後前往救災，到場時見平房全面燃燒，火勢約在40多分鐘後控制，消防人員進入火場搜救，發現一名男性不幸成焦屍。圖／讀者提供
消防人員於晚間09點13分獲報後前往救災，到場時見平房全面燃燒，火勢約在40多分鐘後控制，消防人員進入火場搜救，發現一名男性不幸成焦屍。圖／讀者提供
雲林縣大埤鄉北鎮村一處平房晚間傳出火警，消防局9點多獲報後出動救災（護）車10輛，20名消防人員前往救災。圖／翻攝自網路
雲林縣大埤鄉北鎮村一處平房晚間傳出火警，消防局9點多獲報後出動救災（護）車10輛，20名消防人員前往救災。圖／翻攝自網路

男性 獨居

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