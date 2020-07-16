不僅聖結石找嘸滅火器 北市聯開宅爆受信總機也故障

網紅「聖結石」向新北市府承租蘆洲聯開宅，卻因火警找不到滅火器，爆出大樓管委會、建商遲未點交公設導致公安疑慮，新北市消防局指出，該場所去年10月就曾進行安檢發現缺失，場所於去年12月改善；消防原預計今年底再進行稽查，卻在6月接獲民眾檢舉，前往發現部分樓層沒有滅火器或是滅火器過期，且具發警訊提醒民眾逃生的火警受信總機故障無法使用，已要求場所8月9日前改善。

聖結石昨天在臉書上PO文表示，他向台北市府承租房子，日前卻因吸塵器突然起火卻找不到滅火器，最後才在地下室找到，讓他嚇到直呼是「震撼教育」，並貼出一張一堆滅火器全數集中地下室的照片，引人熱議。

轄區新北消防局第三大隊則表示，該場所去年10月30曾進行安檢，消防當時有發現部分缺失，要求後場所已於12月30日改善，未料今年6月消防接獲居民檢舉，前往抽查後又發現部分樓層沒有滅火器或是滅火器已過期，未依規定性能檢查，且具發警訊聲響提醒民眾逃生的火警受信總機故障無法使用，限期一個月內改善，場所因故辦理展延至8月9日。