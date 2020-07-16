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不僅聖結石找嘸滅火器 北市聯開宅爆受信總機也故障

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

網紅聖結石」向新北市府承租蘆洲聯開宅，卻因火警找不到滅火器，爆出大樓管委會、建商遲未點交公設導致公安疑慮，新北市消防局指出，該場所去年10月就曾進行安檢發現缺失，場所於去年12月改善；消防原預計今年底再進行稽查，卻在6月接獲民眾檢舉，前往發現部分樓層沒有滅火器或是滅火器過期，且具發警訊提醒民眾逃生的火警受信總機故障無法使用，已要求場所8月9日前改善。

聖結石昨天在臉書上PO文表示，他向台北市府承租房子，日前卻因吸塵器突然起火卻找不到滅火器，最後才在地下室找到，讓他嚇到直呼是「震撼教育」，並貼出一張一堆滅火器全數集中地下室的照片，引人熱議。

轄區新北消防局第三大隊則表示，該場所去年10月30曾進行安檢，消防當時有發現部分缺失，要求後場所已於12月30日改善，未料今年6月消防接獲居民檢舉，前往抽查後又發現部分樓層沒有滅火器或是滅火器已過期，未依規定性能檢查，且具發警訊聲響提醒民眾逃生的火警受信總機故障無法使用，限期一個月內改善，場所因故辦理展延至8月9日。

消防局建議管委會，平日就應加強防災中心人員的應變能力，若建物有相關安檢缺失應公告給住戶了解，並告知需修復時間，以免造成住戶不確定恐慌。

新北市消防局要求北市聯開宅在今年8月9日前改善缺失。圖／新北市消防局提供
新北市消防局要求北市聯開宅在今年8月9日前改善缺失。圖／新北市消防局提供

安檢 聖結石 網紅 公安

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