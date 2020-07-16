老翁山區採雷公菇失足滑下山坡 警民冒雨搜尋人已氣絕

台南市左鎮區岡林一名80歲老翁疑到山區採雷公菇，疑失足滑下山坡，民眾發現機車停放一天無人騎走才報警，警民合力今天一大早就冒雨在山區搜尋，因視野不佳，終於在距離機車停放約200公尺處的山坡地發現老翁，但已經沒有生命跡象，家屬仍感謝警民傾力搜尋。

新化警分局左鎮分駐所，昨天晚上7點多接獲民眾報案，指稱岡林里靠近澄山里山區交接處發現一輛重機車，車上放有一包剛採的菇類，從早上6點多就停在該處，已停放1天未看見有人騎用，擔心發生意外，警方查知該機車是一名80多歲黃姓老翁騎到該處採收雷公菇，但打該老翁手機關機，警方會同里長及岡林里巡守隊多人，展開大規模搜尋。

搜尋到昨天深夜11點多仍未發現，因地處偏遠且現場光線昏暗，地勢起伏且雜草叢生又下著雨，搜尋不易，今天一大早天亮再繼續尋找。警方也通知車主家屬通報電信公司調閱手機訊號位置，但手機未開機無法定位找到人。

員警和里民及岡林里巡守隊等大隊人馬，冒著大雨在山區搜尋，終於在機車停放處約200公尺處之山坡地，尋獲失蹤的黃姓老翁，但已無呼吸心跳，明顯已死亡。研判老翁至山林裡採集菇類時不慎失足滑落山坡，致發生意外，經通知左鎮消防隊並協助搬運遺體送至八德安樂園待檢察官相驗死因。家屬得知雖難過不捨，仍對警方、巡守隊、里民及里長等人不遺餘力冒雨協尋，表達由衷感謝。