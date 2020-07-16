桃園大溪分警局青春專案 小小警察體驗特勤攻堅有直播

桃園市大溪警分局為了讓少年於暑假有身心健康的戶外休閒活動，今天早上在分局舉辦青春專案活動「小小警察體驗營」，下午辦「特勤攻堅體驗營」，舒緩功課壓力。

大溪警分局擴大舉辦青春專案活動，市長鄭文燦和地方民代也到場為員警、學生打氣，並觀看模擬攻堅營救被挾持的人質，精采的表演也獲得學生及來賓喝采，活動因有名額限制加上報名踴躍，大溪警分局也以粉絲團直播方式，讓不能參加的學生、民眾線上體驗。

活動分兩階段，早上「小小警察體驗營」參加對象為國小5年級以下學童，活動設計多個體驗站包括鑑識警察、防身學習、酒駕、警車、裝備及射擊體驗站等，讓學童了解警察工作內容，也準備了各式各樣的警用裝備提供學童們輪流穿戴，體驗乘坐警車和射擊，滿足對於警察勤務的好奇心。下午「特勤攻堅體驗營」參與活動的少年為國小5年級至國中3年級學員共60位，除了體驗站外，增加「反恐攻堅搶救人質」及「長槍射擊體驗」，學員們在各站表的現必須經過現場教官評核，通過評核的學員都獲頒結業證書。

大溪警分局表示，平時除了維護社會治安，也希望傳達學生們法治觀念，灌輸他們切身相關的法令常識法律觀念，寓教於樂預防被害（騙）及遠離毒品、詐欺犯罪、幫派、拒絶飆車。

「特勤攻堅體驗營」體驗警察執勤辛勞，提升青少年自我保護意識及人身安全觀念。

鄭文燦今表示，警察同仁在過去的年代被稱為「波麗士大人」，現在是人民的保母，必須維持交通、打擊犯罪，還要營救人質，同時也要保護自己的安全，工作確實非常辛苦。暑假期間籌辦「特勤攻堅體驗營」，讓參加的學生可以體驗警察工作的辛勞與專業，希望帶給每個孩子滿滿的回憶與收穫，也給所有警察同仁最大的鼓勵。

鄭文燦說，特勤攻堅體驗營主要是學習攻堅技能及執勤紀律，警察同仁佩戴槍械，必須在特定條件下才能使用，充滿高強度、壓力與值勤風險，平時需要專業的訓練，穿上制服和背章就代表一份榮譽，也贏得社會的廣泛尊敬。