畜保科學生疑拿鐵鏟拍打牛 拍片PO網竟稱「好玩」

國立苗栗農工畜保科2名男生昨天在學校牧場輪值時，疑似用鐵鏟重重拍打乳牛屁股，還用繩索綁著雞當狗「遛」，學生事後將虐牛、虐雞的影片PO上網炫耀，結果引發網友不滿向媒體投訴，校方昨晚發現狀況，今天上午找到2名惡作劇的男生及家長到校溝通；校方表示，2名學生對他們的行為感到懊悔，知道做錯了事，但校方仍將依校規懲處，嚴加督促日後不再發生這種不當行為。

苗農畜保科學生全年必須到牧場輪值，照顧場內飼養的乳牛、山羊及雞隻等禽畜，學生虐牛、虐雞事件發生在昨天下午 ，學生稍後並將影片上傳。

苗栗農工秘書楊得明指出，苗農剛放暑假3天，但畜保科學生依規定每天有人到牧場輪值，餵養禽畜及清理排泄物，校方昨晚知悉有學生將疑似虐待牛、雞的10多秒影片PO上匿名交友網站，隨即開始追查，今天上午找到2名畜保科二年級學生和家長到校，2名學生起初只是以為「好玩」，不曉得事態變得這麼嚴重，兩人知道做錯了事，感到後悔，校方也向家長說明將依校規懲處，並由導師嚴加督促，希望不要再發生類似不當行為，2名學生PO網的影片，今天下午已由版主下架。