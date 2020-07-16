花蓮玉里木造三合院大火 幸未延燒山林

花蓮縣玉里鎮一間三合院下午起火，消防局獲報立即派出5個分隊約30人前往灌救，因起火處是木造房屋，火勢蔓延相當快，三合院中棟瞬間被大火吞噬，幸好消防人員及時在屋後布設水線阻隔，未讓火舌蔓延到後方山林，阻止一場可能的森林大火。

「房子燒起來了!」花蓮縣消防局下午2時6分接獲報案，表示玉里鎮三民里一間民宅起火，並說房子平常有人住，但現在確定沒人。花蓮縣消防局立即指派三民、觀音、玉里、瑞穗、富源等5分隊、出動10車約30名消防人員和義消，趕往灌救。消防局第三大隊大隊長呂冠辰也趕往坐鎮指揮。

呂冠辰說，消防人員到場時，三合院中間的房子已經全面燃燒，消防員很快布設水線，阻止火勢向左、右兩棟蔓延；此外，因三合院後方就是山坡地，為避免火勢燒到山林，也派出多名人力在屋後射水阻絕，幸好都控制住，不過，三合院中間的部分已被大火燒得精光，只剩骨架。