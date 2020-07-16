台南高職生疑長期遭同學霸凌 家屬驗傷提告

就讀台南市某高職一年級的張姓男學生疑在校園內遭其他學生毆打，家屬今天說，校方調查時小孩不敢聲張，事後發現傷勢才知情況嚴重，疑似長期遭同學霸凌，驗傷報警提告。

台南市一所高職校方在13日接獲通報，指稱張姓學生在教室內遭另一名學生出拳毆打，當天找來當事學生詢問後，張姓學生表示雙方只是在嬉鬧。

不過，家屬表示，後來發現小孩身上有多處傷痕，經仔細詢問後，小孩才說出疑似長期被班上其他學生霸凌，但因害怕被打得更嚴重，一直不敢聲張。

家屬說，事後發現有其他學生以手機錄下小孩被打畫面，看到小孩被打時，多數學生都只是在一旁觀看。

家屬表示，小孩後來又說出這並非第一次，還有其他學生也曾多次動手打人，已帶小孩到醫院驗傷，並向警方報案，對小孩同班的6名學生提出傷害告訴。

校方指出，校方已啟動校安通報機制，預定明天辦理校園霸凌調查會議，安排相關學生的家長到校面談，釐清事發緣由。