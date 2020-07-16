國道3號福德隧道2車追撞 疑未保持安全距離

國道3號福德隧道內今天發生2車追撞後翻車事故，造成後方追撞的小貨車68歲張姓女乘客右手、腳擦挫傷，警消獲報後協助送醫，現場已恢復正常通行，初判為未保持安全距離所致。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天發布新聞稿表示，中午12時23分許獲報，指國道3號福德隧道內北向18.1公里處，發生外側車道2車追撞事故。

經查為1輛汽車男駕駛行經上述路段時，因車流回堵減速，但後方小貨車的男駕駛因未保持安全距離，導致煞車不及而追撞前方汽車，造成小貨車側翻停於外線車道待援，小貨車車頭嚴重毀損、擋風玻璃全碎裂。

警方到場後，立即協助暫時管制中線及外線車道，僅開放內線車道通行，隨後救護車到場救護，僅小貨車上的張姓女乘客右手及右腳擦挫傷，送萬芳醫院診治。現場已於中午12時53分排除狀況，並恢復通行。

根據調查了解，雙方均有繫安全帶，且2名男駕駛都排除酒駕。