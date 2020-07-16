快訊

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

禁觀眾入場？ 從德國球場禁令案看中職球迷「黑名單」

瘖啞人士記錯停車處 員警不懂手語仍為他找到車

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

孫姓男子到高雄市政府四維行政中心洽公，辦妥後卻找不到機車，他到高雄市苓雅警分局民權路派出報案，卻又因持有瘖啞身心障礙手冊，不知道該如何向員警說明原由，筆手畫腳，員警也看不懂手語，警員田宇柔趕緊拿筆紙與他溝通，才猜出他的來意，不久在市府附近尋獲他的機車，才知道原來他錯記停車處。

孫姓男子前天騎妻子的機車到高雄市政府，把車停在高雄市苓雅區苓雅一路，但誤記停放地點，離開市府四維行政中心，卻找不到機車，他趕到市府斜對面的民權路派出所，慌張進入派出所，員警看他已滿身大汗，問他來意，他只能對員警筆手語，讓員警無法知道他的意思。

警員田宇柔看出他是瘖啞人士，趕緊拿筆紙與他溝通，但他又不記得妻子機車牌照號碼，員警才試著調閱相關資料，費了一番功夫，請巡邏警員邱孟威在市府周遭幫他找機車，不久便在苓雅一路的機車停車格，發現他的機車，確認孫姓男子記錯機車停放地點。他趕去認領機車，開心地與幫他找車的邱孟威合照，不斷點頭感謝員警幫忙。

警方提醒，如果停車擔心忘記停車地點，可以先用手機拍照功能，拍下車輛停放位置、門牌號碼或停車位編號等資訊，避免事後找不到車。

警方幫孫姓男子找到錯記停放地點的機車。記者林保光／翻攝
警方幫孫姓男子找到錯記停放地點的機車。記者林保光／翻攝

高雄市 手語 門牌

延伸閱讀

聽障者想學手語？ 東部唯一乙級手語翻譯員免費教

東部唯一乙級手語翻譯員劉秀緞 發願免費教聾人學手語

星巴克超暖心！ 日本首家「手語門市」只雇用聽障員工，手寫平板點餐與電子看板取餐超方便！

影／助聽障者溝通無障礙 雲林縣成立手譯視訊服務窗口

相關新聞

影／小心！手機資費從499變2699 草屯民眾疑身分被冒用

手機資費突然從499變2699，小心了！南投草屯一位張先生表示，名下原本有6個中華電信門號，都是以每月499元吃到飽方案...

彎腰貼地猛盯妙齡女下體 越男：只用眼睛看沒拿手機拍

桃園市1名越南籍阮姓男子為偷窺年輕女子褲底，趁對方操作娃娃機台時，從後靠近還以彎腰近乎貼地的誇張姿勢，由下往上緊盯她下體...

中市ALTIS與CAMRY碰撞 造成2車4人受輕傷

台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車，在中市大觀路與大墩11街口碰撞，致ALTIS車頭全毀...

奧客婦人討新項鍊罵櫃姐 恐嚇「不賠不離開」遭起訴

北市一名湯姓婦人今年5月1日帶著1個「空盒子」到新光三越站前店和櫃姐「要項鍊」，飆罵「X！妳全家死光了嗎？」並表示「不賠不離開！」台北地檢署調查後，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。

計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分...

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示...

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

苗栗縣頭屋鄉明德水庫日新島1號吊橋下方，今天清晨6點多發現一具女性浮屍，苗栗縣消防局據報，派員進行水面作業將遺體打撈上岸...

疑未注意路況釀禍 駕駛左轉為閃避行人與來車對撞

24歲簡姓駕駛昨天晚間11時許開車行經新北市泰山區明志路一段左轉楓江路時，先是閃避不及擦撞過綠燈人行道的74歲歐姓老婦後...

新聞眼／六輕汰換管線後 為何仍一再出事

台塑雲林六輕廠區連兩年爆炸，每次都上演六輕高層鞠躬道歉，縣長震怒，卻仍不時讓當地居民恐慌，甚至影響到外縣市，地方一再倡議...

六輕爆炸起火 2公里外門窗震動

雲林縣麥寮六輕煉製二廠昨天上午九時許爆炸起火，不但黑煙籠罩天空，兩公里外的門窗都因爆炸而震動，出動廿多輛消防車灌救，歷經...

計程車落海釀4死 家屬怨：碼頭標示不清

「只能說搭錯車。」台中港計程車落海造成四死悲劇，家屬昨在碼頭哭泣招魂；黃姓船員大姊說，弟弟當船員十年，育有一子一女，一周...

少年騎車闖紅燈撞警車 1死3傷

新北市三峽警分局兩名警員昨天凌晨駕警車巡邏防飆勤務，在十字路口時被共乘機車的十六歲陳姓、蘇姓少年攔腰撞上，二少年噴飛，駕...

熱門新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

基隆碇內山區失蹤老婦尋獲遺體 找水源倒在竹筍旁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。