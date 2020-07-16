瘖啞人士記錯停車處 員警不懂手語仍為他找到車

孫姓男子到高雄市政府四維行政中心洽公，辦妥後卻找不到機車，他到高雄市苓雅警分局民權路派出報案，卻又因持有瘖啞身心障礙手冊，不知道該如何向員警說明原由，筆手畫腳，員警也看不懂手語，警員田宇柔趕緊拿筆紙與他溝通，才猜出他的來意，不久在市府附近尋獲他的機車，才知道原來他錯記停車處。

孫姓男子前天騎妻子的機車到高雄市政府，把車停在高雄市苓雅區苓雅一路，但誤記停放地點，離開市府四維行政中心，卻找不到機車，他趕到市府斜對面的民權路派出所，慌張進入派出所，員警看他已滿身大汗，問他來意，他只能對員警筆手語，讓員警無法知道他的意思。

警員田宇柔看出他是瘖啞人士，趕緊拿筆紙與他溝通，但他又不記得妻子機車牌照號碼，員警才試著調閱相關資料，費了一番功夫，請巡邏警員邱孟威在市府周遭幫他找機車，不久便在苓雅一路的機車停車格，發現他的機車，確認孫姓男子記錯機車停放地點。他趕去認領機車，開心地與幫他找車的邱孟威合照，不斷點頭感謝員警幫忙。