影／小心！手機資費從499變2699 草屯民眾疑身分被冒用

手機資費突然從499變2699，小心了！南投草屯一位張先生表示，名下原本有6個中華電信門號，都是以每月499元吃到飽方案綁約，但近來發現4個門號自今年5月資費，變成自動扣繳2699元方案，向中華電信查證後，才驚覺遭冒名續約，且最高續約方案附帶的4支iPhone 11新機也被一併盜領，全案已向草屯分局報案偵辦中。

張先生說，名下所有的6個門號，是2018年中華電信母親節優惠499吃到飽方案，合約期限2年半，今年11月才到期，分別給自己、老婆、孩子、媳婦等人使用，6月23日當媳婦收到扣款簡訊通知，才發現電話月費已從499元變成最高的2699元。

隔天張先生到住家附近的中華電信門市查詢，才知道4個門號已被人申辦續約，但中華電信以個資不能透露，無法交代經過，張先生只好前往草屯分局報案，先依竊盜和偽造文書罪請求警方處理。

據了解，2699新機續約方案是寄到嘉義某地址，對方是透過網路方式續約，但張先生家人沒人辦續約，且原優惠綁約尚未到期，張先生不滿地說，「電信公司沒看到我本人，沒我的雙證件，我也沒收到簡訊認證碼」，且領取新手機也要查驗身分，但他家人的證件從不離身，實在不明白4隻手機是如何被冒名續約的。

而被申請最高資費方案續約36個月，等於每個月無故要被多扣1萬多元，且門號續約所附的4支0元的iPhone 11最新型手機，都是以郵寄方式寄到外地，若以iPhone 11最低價格2萬4900元計算，再加上往後連續扣繳，至少損失48萬8256元，若提前解約，違約金更不敢想像。