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統一、全家超商聯手助警阻詐 警逮詐騙車手

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

兩大超商助警方聯手阻詐，一名車手詐騙婦人得手15萬後，詐騙集團要婦人持續購買遊戲點數，否則兒子遭綁架可能命不保。兩家超商研判是詐騙先後報警，車手在全家超商購買塑膠袋形跡可疑，警方趕至將欲掙脫的車手逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

這起詐騙發生在本月13日下午1點多，台南市白河警分局調查，56歲後壁區張姓婦人在家接到「媽媽救我」詐騙電話信以為真兒子遭綁架，張女不察慌張領錢，依照電話指示將現金15萬元放進詐騙集團指示的一處公車站牌塑膠袋內後離開，呂姓車手順利取走。

詐騙集團食髓知味，約半小時來電稱仍缺10萬元，要求在超商購買遊戲點數，擔心兒子不測，婦人只得照辦。

呂嫌得手後背著名牌包包，行色神色匆匆先至後壁區上茄東全家超商僅購買2只塑膠袋，且一直接聽手機，店員察覺神似警方日前宣導的詐欺車手，遂立即通報派出所。

呂姓車手欲離開之際，警方當場人贓俱獲逮捕。

經查，婦人遭詐騙約半小時後，又依照詐騙集團指示購買遊戲點數，在後壁火車站旁統一超商購買2萬元點數時，店員警覺有異婉拒並報警，警方到場，查知張女就是呂姓車手15萬元現款被害人，經聯繫兒子平安，張姓被害人破涕而笑，感謝警方及超商共同保住其積蓄。

白河分局長朱信憲得知今前往全家及統一超商頒贈感謝狀及獎金，呼籲提醒民眾，「假檢警」、「假親友」、「假綁架真詐財」都是詐騙集團常見的行騙手法，歹徒看準人性的弱點伺機騙取為人父母、長輩的錢財，若民眾接到類似電話，謹記以「一聽、二掛、三查證」等步驟向警方查證，以免落入歹徒所設計的騙局。

詐騙集團 超商 車手

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