快訊

剛放暑假遊樂園補助就取消？ 交通部：部長林佳龍已給指示

咬殺「小習維尼」？ 美國務卿曬狗引爆的中美外交衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市ALTIS與CAMRY碰撞 造成2車4人受輕傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車，在中市大觀路與大墩11街口碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，兩車撞擊造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷，全案由台中市警四分局處理中。

警方調查，今天凌晨3時50分，鄒男（20歲)駕駛鐵灰色ALTIS轎車，沿中市南屯區大觀路由大墩12街往向上路方向行駛，與鄭男駕駛的黑色CAMRY轎車載乘客黃女（29歲），蕭女（49歲 ）沿大墩十一街由惠中路往文心路方向行駛，兩車在中市大觀路與大墩11街口碰撞。

員警表示ALTIS前車頭部位與CAMRY前車身部位碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，所幸兩車駕駛，以及黃女及蕭女僅受輕傷。經檢測雙方駕駛酒測值均為0。

台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷，全案由台中市警四分局處理中。圖／警方提供
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷，全案由台中市警四分局處理中。圖／警方提供
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，兩車撞擊造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷。圖／本報資料照
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，兩車撞擊造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷。圖／本報資料照
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，致ALTIS車頭全毀。圖／警方提供
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車碰撞，致ALTIS車頭全毀。圖／警方提供

台中市 保險 酒測

延伸閱讀

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

轎車遭攔查逃逸 疑自撞電桿通緝犯落網

國道1號轎車追撞大貨車 轎車駕駛送醫不治有酒精反應

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

相關新聞

中市ALTIS與CAMRY碰撞 造成2車4人受輕傷

台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車，在中市大觀路與大墩11街口碰撞，致ALTIS車頭全毀...

彎腰貼地猛盯妙齡女下體 越男：只用眼睛看沒拿手機拍

桃園市1名越南籍阮姓男子為偷窺年輕女子褲底，趁對方操作娃娃機台時，從後靠近還以彎腰近乎貼地的誇張姿勢，由下往上緊盯她下體...

奧客婦人討新項鍊罵櫃姐 恐嚇「不賠不離開」遭起訴

北市一名湯姓婦人今年5月1日帶著1個「空盒子」到新光三越站前店和櫃姐「要項鍊」，飆罵「X！妳全家死光了嗎？」並表示「不賠不離開！」台北地檢署調查後，今依公然侮辱、恐嚇罪將她起訴。

計程車碼頭落海4死 台中港務分公司將討論如何降低危險

台中港工作船碼頭昨天凌晨發生計程車落海意外，4人死亡，有死者家屬質疑碼頭區視線和標示不清，晚上行車安全有問題，台中港務分...

中市兩名男童疑走失、遭抱走？ 警方協助家人找回兩童

台中市3歲王姓男童，本月7日在西屯區漢成街走失，警迅速協助王童返家；本月11日，五分局水湳派出所突接獲蔡姓少婦報案，表示...

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

苗栗縣頭屋鄉明德水庫日新島1號吊橋下方，今天清晨6點多發現一具女性浮屍，苗栗縣消防局據報，派員進行水面作業將遺體打撈上岸...

疑未注意路況釀禍 駕駛左轉為閃避行人與來車對撞

24歲簡姓駕駛昨天晚間11時許開車行經新北市泰山區明志路一段左轉楓江路時，先是閃避不及擦撞過綠燈人行道的74歲歐姓老婦後...

新聞眼／六輕汰換管線後 為何仍一再出事

台塑雲林六輕廠區連兩年爆炸，每次都上演六輕高層鞠躬道歉，縣長震怒，卻仍不時讓當地居民恐慌，甚至影響到外縣市，地方一再倡議...

六輕爆炸起火 2公里外門窗震動

雲林縣麥寮六輕煉製二廠昨天上午九時許爆炸起火，不但黑煙籠罩天空，兩公里外的門窗都因爆炸而震動，出動廿多輛消防車灌救，歷經...

計程車落海釀4死 家屬怨：碼頭標示不清

「只能說搭錯車。」台中港計程車落海造成四死悲劇，家屬昨在碼頭哭泣招魂；黃姓船員大姊說，弟弟當船員十年，育有一子一女，一周...

少年騎車闖紅燈撞警車 1死3傷

新北市三峽警分局兩名警員昨天凌晨駕警車巡邏防飆勤務，在十字路口時被共乘機車的十六歲陳姓、蘇姓少年攔腰撞上，二少年噴飛，駕...

載船員回台中港 計程車雨中落海 4死

離岸風機工作船台港一二六○三號四名船員，昨天凌晨聚餐酒後搭謝姓男子駕駛的計程車返回台中港工作船碼頭，當時大雨傾盆，謝疑視...

熱門新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

高雄市唯一遭拔官的警局長 李永癸嘆：被用放大鏡檢視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。