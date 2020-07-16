中市ALTIS與CAMRY碰撞 造成2車4人受輕傷

台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車，在中市大觀路與大墩11街口碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，兩車撞擊造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷，全案由台中市警四分局處理中。

警方調查，今天凌晨3時50分，鄒男（20歲)駕駛鐵灰色ALTIS轎車，沿中市南屯區大觀路由大墩12街往向上路方向行駛，與鄭男駕駛的黑色CAMRY轎車載乘客黃女（29歲），蕭女（49歲 ）沿大墩十一街由惠中路往文心路方向行駛，兩車在中市大觀路與大墩11街口碰撞。

員警表示ALTIS前車頭部位與CAMRY前車身部位碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，所幸兩車駕駛，以及黃女及蕭女僅受輕傷。經檢測雙方駕駛酒測值均為0。