聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市ALTIS與CAMRY碰撞 造成2車4人受輕傷
台中市民鄒男今天凌晨駕駛ALTIS轎車，與鄭男駕駛的CAMRY轎車，在中市大觀路與大墩11街口碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，兩車撞擊造成鄒男、鄭男，以及鄭男所載的黃女、蕭女受傷，全案由台中市警四分局處理中。
警方調查，今天凌晨3時50分，鄒男（20歲)駕駛鐵灰色ALTIS轎車，沿中市南屯區大觀路由大墩12街往向上路方向行駛，與鄭男駕駛的黑色CAMRY轎車載乘客黃女（29歲），蕭女（49歲 ）沿大墩十一街由惠中路往文心路方向行駛，兩車在中市大觀路與大墩11街口碰撞。
員警表示ALTIS前車頭部位與CAMRY前車身部位碰撞，致ALTIS車頭全毀、保險桿掉落，而CAMRY轎車左側車門遭撞無法開啟，所幸兩車駕駛，以及黃女及蕭女僅受輕傷。經檢測雙方駕駛酒測值均為0。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言