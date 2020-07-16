彎腰貼地猛盯妙齡女下體 越男：只用眼睛看沒拿手機拍

桃園市1名越南籍阮姓男子為偷窺年輕女子褲底，趁對方操作娃娃機台時，從後靠近還以彎腰近乎貼地的誇張姿勢，由下往上緊盯她下體，女子感覺頭髮碰到她小腿，請店家調監視器發現報警，檢方訊時阮辯稱「只用眼睛看，沒拿手機拍」，檢方以他行為不當，但未構成妨害秘密偵結不起訴。

檢警調查，阮男（30歲）今年5月20日早上6點多路過中壢區一處夾娃娃機店，發現女子獨自1人在裡面操作機台，就靠近彎腰由下往上拿手機要拍她褲底風光，對方察覺有異告知店家，經調閱監視器才驚覺遭偷拍，警方詢後依妨害秘密將阮函送偵辦。

檢方訊時，阮坦承有從女子身後彎腰低頭偷看她跨下，但堅決否認妨害秘密，辯稱「他只有用眼睛看，沒有用手機偷拍」等語。

女子則說，當時因為感覺到有人的頭髮碰到她的小腿，感覺怪怪的才向夾娃娃機店台主反應，調出監視器畫面才驚覺阮男2度彎腰偷窺她下面，而且阮還是以彎腰幾乎貼地的姿勢，用眼睛偷窺她。

檢方勘驗監視計畫面，發現阮男確實以彎腰、貼地姿勢，由下往上窺視女子褲底，當時左手還拿著點燃的香煙，右手疑似拿著手機，但並無刻意將手機靠進女子褲底。

檢方認為，若阮男打算用手機偷拍，僅需要將手機靠進女子腿部即可，根本無需以彎腰幾乎貼地，這種如此容易被察覺的誇張姿勢拍攝，可見他辯稱「僅用眼睛看，沒用手機拍」等語有據。